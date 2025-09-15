  1. Inicio
¡Bellezas! Las palillonas más guapas de Tegucigalpa, ¿y las de SPS?

Las elegantes palillonas de distintos institutos educativos de Tegucigalpa cautivaron al público durante los desfiles de 2025.

Ellas son las palillonas más guapas durante los desfiles 2025 en Tegucigalpa. ¿Qué pasó con las de San Pedro Sula?

Angie Rodríguez, palillona del Liceo Santa María.

Ashley Piloña, palillona del Instituto Jesús Milla Selva.

Ana Sofía Banegas, palillona del Cultura Nacional School.

Ángela Álvarez, palillona del Cultura Nacional School.

Palillona del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae).

Celeste Chávez, palillona del Yave Nissi.

Palillona del Cultura Nacional School.

Palillona del Instituto Lisandro Quezada.

María Ramos, del Instituto Gubernamental Nimia Baquedano.

Saylin Bonilla, palillona del Instituto Vuelo del Águila.

Palillona del Liceo San Juan de Tegucigalpa.

Anny González, del Instituto Jesús Milla Selva.

Rocío Panting, del Instituto Jesús Milla Selva.

Danna Zerón, palillona de la Escuela Normal Mixta Bilingüe "Pedro Nufio".

Loany Alonso, del Técnico Honduras.

Mía Flores, del Instituto Santa Mónica.

Alejandra Anahí Borjas, del Instituto Hibueras.

Nazareth Yuliana Ramírez Meza, del Rafael Pineda Ponce de Tegucigalpa.

