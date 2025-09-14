¿Por dónde circular este 15 de septiembre en SPS? Aquí las rutas alternas

San Pedro Sula, Honduras.

Los sampedranos que circulen este 15 de septiembre deberán tomar rutas alternas debido al cierre de varias calles y avenidas por los desfiles patrios, que este año se desarrollarán en dos puntos distintos de la ciudad a raíz de los desacuerdos entre la Municipalidad y el Comité Cívico Interinstitucional.

La comuna informó que su desfile iniciará a las 7:00 am, pero el cierre de calles será desde las 4:00 am. El recorrido iniciará en el parque central y finalizará en la Plaza de las Banderas, donde se montará el escenario principal.

Más de 20 instituciones educativas municipales, organizaciones no gubernamentales, centros comunales e instituciones privadas participarán en este desfile, que según las autoridades locales "busca resaltar el fervor cívico y no político".

En paralelo, el Comité Cívico Interinstitucional desarrollará su propio desfile, que recorrerá la avenida circunvalación desde la Fuente Luminosa hasta el Monumento a la Madre.