¿Por dónde circular este 15 de septiembre en SPS? Aquí las rutas alternas

Los sampedranos que circulen este 15 de septiembre deberán tomar rutas alternas debido al cierre de varias calles y avenidas por los desfiles patrios, que este año se desarrollarán en dos puntos distintos de la ciudad a raíz de los desacuerdos entre la Municipalidad y el Comité Cívico Interinstitucional.
La comuna informó que su desfile iniciará a las 7:00 am, pero el cierre de calles será desde las 4:00 am. El recorrido iniciará en el parque central y finalizará en la Plaza de las Banderas, donde se montará el escenario principal.
Más de 20 instituciones educativas municipales, organizaciones no gubernamentales, centros comunales e instituciones privadas participarán en este desfile, que según las autoridades locales "busca resaltar el fervor cívico y no político".
En paralelo, el Comité Cívico Interinstitucional desarrollará su propio desfile, que recorrerá la avenida circunvalación desde la Fuente Luminosa hasta el Monumento a la Madre.
Al respecto, la municipalidad informó que para este evento las autoridades educativas no solicitaron el permiso oficial para cierre de calles, y que toda actividad en la vía pública debe gestionarse previamente, incluso las organizadas por el propio alcalde.
El viernes, un funcionario muncipal dio a conocer que el alcalde Roberto Contreras ha manifestado su oposición al cierre de la avenida circunvalación, al considerarla una arteria fundamental para la movilidad de la ciudad. No obstante, señaló que serán respetuosos del desfile y no confrontarán con las autoridades educativas.
Para quienes circulen en la zona donde se realizará el desfile municipal, la comuna recomendó como ruta alterna la segunda calle, en dirección de oeste a este. "Quienes se desplacen en sentido contrario (de este a oeste) podrán utilizar la salida vieja a La Lima o la calle alterna ubicada en la parte norte de la ciudad", dijo.
Otra opción disponible será la segunda calle sur, desde la 14 avenida hasta el parque central, así como toda la 9 avenida, que permanecerán habilitadas como vías de desahogo mientras duren los cierres. Estos estarán vigentes de 4:00 am a 1:00 pm.
En el caso del desfile que encabeza la Dirección Departamental de Educación de Cortés, los conductores deberán evitar la avenida circunvalación y tomar la 14 avenida, que pasa arriba del estadio Morazán, ya que tampoco se podrá circular por la Plaza de las Banderas durante la mañana.
Las autoridades municipales señalaron que, al ser día feriado, no se espera una fuerte movilización vehicular en la ciudad; sin embargo, reiteraron el llamado a los ciudadanos para planificar con anticipación sus desplazamientos y atender las recomendaciones de tránsito.