Elegancia y serenidad: así es el traje de la presidenta Xiomara Castro en el 204 aniversario de independencia de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

En el marco de los actos solemnes por el 204 aniversario de independencia nacional, la presidenta Xiomara Castro hizo su aparición en el Estadio Nacional Chelato Uclés luciendo un traje que capturó miradas por su sobriedad, elegancia y carga simbólica.

La mandataria vistió un traje sastre de dos piezas en tono blanco, compuesto por un pantalón recto de corte clásico y un blazer cruzado con un detalle de lazo lateral a la cintura, que aportó un toque distintivo a su atuendo.

El conjunto fue complementado con una blusa del mismo color, logrando un estilo monocromático que evocó solemnidad y unidad.

Para los accesorios, Xiomara Castro optó por lentes oscuros, un collar delgado, pequeños aretes y un reloj metálico, mientras que el calzado consistió en tacones en tono nude, equilibrando la formalidad del traje sin restarle protagonismo. En la solapa del blazer, lució un prendedor con el Escudo Nacional, reforzando el mensaje patriótico de su presencia.