Derroche de belleza en los desfiles 2025 en Honduras

Los desfiles del 15 de septiembre de 2025, en conmemoración del 204 aniversario de la independencia de Honduras, ya dejan derroche de belleza y colorido en distintas zonas del país.
Las presentadoras siempre se roban las miradas por sus looks en los desfiles.
Angie Rodríguez deslumbró en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
El color azul fue uno de los preferidos de las presentadoras de televisión en San Pedro Sula.
Además de las palillonas, otras jóvenes encabezaron cuadros artísticos, bandas y grupos de danza. Así lució la Señorita Independencia.
Azul y blanco fue el color favorito de la vestimenta de las presentadoras catrachas.
Madres de familia acompañaros a sus hijos a los desfiles y las cámaras de La Prensa las captaron muy felices.
A través de trajes típicos, los jóvenes recordaron a próceres como Lempira y Francisco Morazán.
En el Estadio Nacional Chelato Uclés la belleza de las palillonas se robó los aplausos del público.
Lindas palillonas engalaron los desfiles 2025 en Honduras.
Las palillonas estaban felices de mostrar sus destrezas con los pasos que han ensayado durante meses.
Esta señorita Independencia lució un traje colorido que honra la fauna de Honduras.