Derroche de belleza en los desfiles 2025 en Honduras

  • 15 de septiembre de 2025 a las 08:16 -
Los desfiles del 15 de septiembre de 2025, en conmemoración del 204 aniversario de la independencia de Honduras, ya dejan derroche de belleza y colorido en distintas zonas del país.

 Fotos: Franklin Muñoz, Neptalí Romero, Héctor Paz, Moisés Valenzuela, Yoseph Amaya y Mauricio Ayala
Las presentadoras siempre se roban las miradas por sus looks en los desfiles.

Franklin Muñoz, Neptalí Romero, Héctor Paz, Moisés Valenzuela, Yoseph Amaya y Mauricio Ayala
Angie Rodríguez deslumbró en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

 Foto: Emilio Flores
El color azul fue uno de los preferidos de las presentadoras de televisión en San Pedro Sula.

 Foto: Yoseph Amaya
Además de las palillonas, otras jóvenes encabezaron cuadros artísticos, bandas y grupos de danza. Así lució la Señorita Independencia.

Foto: Yoseph Amaya
Azul y blanco fue el color favorito de la vestimenta de las presentadoras catrachas.

Foto: Neptalí Romero
Madres de familia acompañaros a sus hijos a los desfiles y las cámaras de La Prensa las captaron muy felices.

 Foto: Neptalí Romero
A través de trajes típicos, los jóvenes recordaron a próceres como Lempira y Francisco Morazán.
En el Estadio Nacional Chelato Uclés la belleza de las palillonas se robó los aplausos del público.

 Foto: Emilio Flores
Lindas palillonas engalaron los desfiles 2025 en Honduras.

Foto: David Romero
Las palillonas estaban felices de mostrar sus destrezas con los pasos que han ensayado durante meses.

Foto: David Romero
Esta señorita Independencia lució un traje colorido que honra la fauna de Honduras.

 Foto: Yoseph Amaya
