Presidenta Castro dice que la independencia se defiende con dignidad y coraje

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo este lunes que la independencia, de la que su país está conmemorando 204 años, se defiende con dignidad y coraje. "La independencia de Honduras se defiende cada día con dignidad y coraje. Como Lempira, como Morazán y como las y los trabajadores de la huelga del 54, el pueblo nunca se arrodilló ni se arrodillará ante nadie. Somos resistencia, somos cambio y estamos refundando la patria", indicó Castro en la red social X.

La mandataria no asistió hoy a los actos cívicos de la conmemoración del día de la independencia de la Corona española que se celebraron en la plaza central de Tegucigalpa, frente a la estatua del prócer Francisco Morazán, quien fue fusilado en San José de Costa Rica el 15 de septiembre de 1842, cuando luchaba por la unidad de Centroamérica. Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua también se independizaron en 1821 de la Corona Española. A la ceremonia en la plaza central de la capital hondureña asistieron el titular del Parlamento, Luis Redondo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando; el alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.