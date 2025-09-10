  1. Inicio
Roosevelt Hernández viaja hoy a EEUU, pero no se reunirá con Pam Bondi

La fiscal general de Estados Unidos dijo que Honduras sirve de "puente aéreo" para el tráfico de sustancias. El general hondureño buscó reunirse con ella, pero no fue posible

El general Hernández dando declaraciones a medios este miércoles en Tegucigalpa.

Fotografía: Emilio Flores / LA PRENSA
San Pedro Sula.

Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), viajará este miércoles a Estados Unidos para reunirse con representantes del Comando Sur.

Hernández había solicitado una reunión con la fiscal general Pam Bondi, pero no fue posible, aunque se desconocen los motivos.

Bondi dijo que Honduras sirve de "puente aéreo" de la droga

Durante una conferencia de prensa, el 25 de agosto, Bondi aseguro que Honduras sirve de puente aéreo para el tráfico de drogas proveniente de Sudamérica.

Las declaraciones de Pam Bondi se dieron en el marco de una conferencia donde habló sobre 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, quien este lunes se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas en Nueva York.

Pam Bondi respondió de forma contundente a una interrogante realizada por el periodista hondureño Esdras Amado López, donde le consultó sobre el puente aéreo y de que forma Honduras está involucrado en ello.

El general Hernández saluda a altos mandos de las FF AA este miércoles.

El general Hernández saluda a altos mandos de las FF AA este miércoles.

(Fotografía: LA PRENSA)

"Venezuela, Honduras, Guatemala y México. Se llama puente aéreo y sobornan a funcionarios de gobierno, sobornan a la gente, pagan a agentes encargados y que se les deje volar sin ser detectados", respondió la fiscal.

"Estamos investigando todo esto en varios países. Aún no hemos terminado y bajo la dirección del presidente Trump seguiremos luchando hasta que los jefes de los carteles estén tras las rejas en suelo estadounidense y en prisiones estadounidenses de por vida", añadió.

