Romeo Vásquez habla del Cartel de los Soles y lanza grave acusación contra Roosevelt Hernández

Romeo Vásquez Velásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, lanzó este fin de semana un fuerte señalamiento contra el coronel Roosevelt Hernández, actual titular de la entidad castrense.
Vásquez acusó a Hernández de haber traicionado a las Fuerzas Armadas y de mantener nexos con estructuras del narcotráfico internacional.
“Roosevelt Hernández, que te quede claro: no somos iguales y el pueblo lo sabe", comenzó diciendo el extitular de las FFAA.
"Yo arriesgué mi vida y la de mi familia para defender la soberanía nacional y al pueblo hondureño con honor, lealtad y sacrificio frente a la amenaza narcocomunista y chavista que desde 2009 intenta someter a nuestro país... ¡Los detuvimos!”, expresó.
El exjefe militar señaló directamente a Hernández de ser un “mandadero del Régimen” que, valiéndose de la institución castrense, habría entregado Honduras al Cártel de los Soles y convertido al país en un “puente aéreo del narcotráfico”.
De igual manera, advirtió que el coronel estaría bajo la lupa de las autoridades estadounidenses.
“Lo verdaderamente alarmante para usted es que ya está siendo investigado en Estados Unidos... y pronto caerá junto al familión y a la estructura narcoterrorista de Venezuela”, apuntó.
Hasta el momento, ni Hernández ni las Fuerzas Armadas de Honduras se han pronunciado en relación con estas acusaciones de Romeo Vásquez Velásquez.
El pasado viernes las autoridades hondureñas aumentaron la recompensa por información que conduzca a la captura de Vásquez Velásquez.
La Policía Nacional ofrece 25 millones de lempiras por el exjefe castrense, sobre quien pende una orden de captura por el asesinato de Isy Obed Murillo durante el golpe de Estado de 2009.
A Romeo Vásquez también lo acusan de lavado de activos, luego de que a finales de mayo de 2025 fue divulgado un video en el que supuestamente negocia con narcotraficantes.