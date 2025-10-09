TJE detiene impresión de papeletas en Olancho y Valle por recursos pendientes

Tegucigalpa, Honduras

La resolución fue aprobada por mayoría de votos del pleno del TJE durante una sesión jurisdiccional celebrada ayer . El Tribunal determinó suspender de forma cautelar cualquier sustitución o modificación en las fórmulas de candidatos de los partidos Liberal y Nacional en ambos departamentos, hasta que exista una resolución definitiva sobre los recursos interpuestos.

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) abstenerse de imprimir las papeletas electorales para diputados en los departamentos de Olancho y Valle , mientras se resuelven los recursos de apelación presentados por los ciudadanos Jorge Luis Cálix Espinal y Cristian Adalid Villalobos.

El TJE instruyó al CNE a detener la impresión de papeletas y abstenerse de emitir pronunciamientos o realizar gestiones que alteren las candidaturas vigentes. La decisión se ampara en los principios de independencia e imparcialidad que rigen la función jurisdiccional electoral.

Durante la sesión, el magistrado propietario Mario Morazán se ausentó sin justificación, hecho que fue consignado en acta conforme al artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal Electoral, que prohíbe ausentarse sin causa válida de las sesiones debidamente convocadas.

El diputado del Partido Liberal, Jorge Luis Cálix, confirmó que el TJE le otorgó la medida cautelar que ordena suspender la impresión de papeletas en Olancho.

“El Tribunal de Justicia Electoral me ha otorgado una medida cautelar con suspensión del acto reclamado para que el CNE desista de continuar con la impresión de papeletas, sobre todo en el departamento de Olancho”, expresó Cálix.

Agregó que el CNE había solicitado al Partido Liberal sustituirlo en la papeleta, pero el Tribunal ordenó detener ese trámite.

“El Tribunal le ha dicho al CNE que deje de pedir sustituciones que no le competen. Este asunto lo va a decidir el Tribunal de Justicia Electoral”, afirmó el legislador.

Tras las declaraciones de Cálix, el magistrado del TJE, Mario Morazán, denunció una presunta colusión entre funcionarios del organismo en el manejo de recursos relacionados con las inscripciones de Jorge Cálix y Adalid Villalobos.

Según Morazán, la resolución que ordena al CNE detener la impresión de papeletas hasta que haya una decisión firme sobre ambos casos “no tiene validez”, al asegurar que “no existió quórum legal” durante la sesión en la que se aprobó el documento.