Salvador Nasralla descarta alianza con el Partido Nacional

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, descartó que exista la posibilidad de sostener una alianza con el Partido Nacional.

El aspirante presidencial aseguró durante una conferencia que la mitad de la dirigencia y los liderazgos del Partido Nacional le han manifestado su apoyo para los próximos comicios electorales.

“Muchísima gente me decía, como nacionalistas, lo primero es Honduras, aquí vamos a votar por usted. La cantidad de nacionalistas que van a votar por mí es enorme”, dijo.