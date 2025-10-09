  1. Inicio
Salvador Nasralla descarta alianza con el Partido Nacional

El candidato presidencial aseguró que no pactará una alianza con el Partido Nacional como sí lo hizo con el PSH y Alianza Patriótica

  • 09 de octubre de 2025 a las 11:04 -
  • Lesly Chambasis

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, descartó que exista la posibilidad de sostener una alianza con el Partido Nacional.

El aspirante presidencial aseguró durante una conferencia que la mitad de la dirigencia y los liderazgos del Partido Nacional le han manifestado su apoyo para los próximos comicios electorales.

“Muchísima gente me decía, como nacionalistas, lo primero es Honduras, aquí vamos a votar por usted. La cantidad de nacionalistas que van a votar por mí es enorme”, dijo.

Nasralla lidera “caravana del triunfo” en bulevar Fuerzas Armadas

Nasralla afirmó que “no habrá una alianza de derecho, ni tampoco vamos a hacer una alianza de este tipo como la que estamos haciendo con el PSH o Alianza Patriótica, pero sí, la mitad del Partido Nacional está conmigo”.

Nasralla habla sobre el estado de excepción

Respecto a otros temas, Salvador Nasralla advirtió que el país se encuentra secuestrado por el narcotráfico, ante un escenario que podría poner en riesgo la auditoría electoral.

“El estado de excepción termina unos días antes de las elecciones, entonces la comunidad internacional, que va a venir en cantidades industriales, está en desacuerdo, porque en un estado de excepción puede venir alguien y barrer la mesa y violar los derechos humanos”, reprochó.

Este jueves, Salvador Nasralla, acompañado por líderes de su partido, suscribió una alianza de hecho con el partido ORDEN, el cual no logró superar el proceso para ser inscrito. Con ello, es la segunda coalición que el líder liberal suscribe; la primera fue con el Partido Salvador de Honduras (PSH).

Lesly Chambasis
Lesly Chambasis
lesly.chambasis@elheraldo.hn

Periodista egresada de la UNAH, pasante de la maestría en Gestión Digital y Marketing (UNITEC), redactora en la cobertura de la fuente legislativa y política.

