Nasralla anuncia demanda internacional contra el vicecanciller Gerardo Torres

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, anunció que interpondrá una demanda internacional contra el vicecanciller Gerardo Torres, tras supuesta "difamación y manipulación política" en recientes declaraciones y publicaciones en redes sociales. “Gerardo Torres es un delincuente que le va a costar muchísimo salir del hoyo en el cual se metió, porque viene una demanda internacional contra él. Es gravísimo lo que hizo, especialmente contra la niña”, expresó Nasralla visiblemente molesto durante una entrevista televisiva.

El conflicto surgió luego de que Gerardo Torres publicara en su cuenta de X un mensaje en el que calificó a Nasralla como “el Jeffrey Epstein hondureño”, acompañado de un video donde aparece el político junto a una menor de edad, con el rostro censurado. En el texto, el funcionario sugiere que el candidato liberal debería ser “investigado en profundidad” por supuestos comportamientos inapropiados hacia mujeres y menores.

Comunicado del Partido Liberal y madre de la menor

El Partido Liberal de Honduras reaccionó de inmediato y emitió un comunicado oficial en la misma red social, calificando las expresiones de Torres como "delicadas y nefastas injurias". En el documento, la agrupación política exige una disculpa pública del vicecanciller y el retiro de las publicaciones.

Por su parte, la madre de la niña involucrada en el video ofreció su versión en el programa Abriendo Brecha, donde desmintió las insinuaciones del funcionario. “El video fue grabado por mí y muestra a mi hija, de 7 años, expresando espontáneamente su admiración hacia Nasralla”, explicó.

La madre aseguró que el material difundido fue editado y sacado de contexto, y rechazó el uso público de la imagen de su hija.