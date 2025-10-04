"No me voy a disculpar": Gerardo Torres responde al Partido Liberal por video de Nasralla

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres Zelaya, respondió públicamente al Partido Liberal de Honduras (PLH), que exigió una disculpa por sus declaraciones relacionadas con un video en el que aparece Salvador Nasralla, actual candidato presidencial y principal opositor político del oficialismo. Torres Zelaya cuestionó la reacción del liberalismo, señalando que se han enfocado en defender a Nasralla en lugar de abordar la situación de la menor que aparece en la grabación.

“No han dicho nada de la niña del video, incómoda, abrazada de manera inadecuada, impotente. Es como que no la ven. Como le suele pasar demasiadas veces a las niñas agredidas en este país”, expresó el funcionario. El vicecanciller afirmó que su publicación tuvo un alto alcance porque, según él, muchas personas comparten la percepción de que la actitud de Nasralla hacia las mujeres no es apropiada.

"Llevan dos días llorando por Nasralla, y no se dan cuenta de que mi post tuvo tanto éxito porque todos en Honduras alguna vez hemos pensado que la actitud del ingeniero hacia las mujeres no es correcta. El video del que no quieren hablar es muy preocupante. Es su candidato el que ahí sale; yo solo hago la denuncia", puntualizó.