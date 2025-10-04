Partido Liberal exige disculpas a Gerardo Torres por acusaciones contra Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.

El Partido Liberal de Honduras exigió una disculpa pública al vicecanciller Gerardo Torres, tras las declaraciones que publicó en su cuenta de X, donde calificó al candidato presidencial Salvador Nasralla como “el Jeffrey Epstein hondureño”. En un comunicado difundido en la misma red social, el Partido Liberal calificó las expresiones del funcionario como “delicadas y nefastas injurias” y pidió que Torres se retracte públicamente.

“El señor Gerardo Torres, el burdo ‘vicecanciller’ puesto por el ‘Partido’ Libre, debe disculparse públicamente por sus delicadas y nefastas injurias en contra de nuestro candidato presidencial Salvador Nasralla. De paso, aclare las denuncias de las que fue objeto meses atrás sobre sobornos a ciudadanos de la India y los chantajes a su expareja para no ser demandado por pensión de alimentos”, expresa el comunicado.



El señor Gerardo Torres ( @gtorreszelaya1 ) , el burdo "vicecanciller" puesto por el "Partido" Libre debe disculparse públicamente por sus delicadas y nefastas injurias en contra de nuestro candidato presidencial Salvador Nasralla.



De paso, aclare las denuncias de las que fue... pic.twitter.com/qyrtbqYNpn — Partido Liberal de Honduras (@Oficial_PLH) October 4, 2025

La publicación de Torres mostró un video de Nasralla junto a una menor de edad, con el rostro censurado, y va acompañada de un texto donde el vicecanciller sugiere que el político liberal debería ser “investigado en profundidad” por supuestos comportamientos inapropiados hacia mujeres y menores. El contenido generó una fuerte reacción dentro del liberalismo, que acusa a Torres de difamación y manipulación política. Además, provocó la indignación de miles de personas que arremetieron contra la madre de la menor. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Madre de la menor rompre el silencio

La madre de la niña involucrada en el video relató su versión de los hechos y desmintió, en el programa Abriendo Brecha, las insinuaciones del funcionario. “El video fue grabado por mí y muestra a mi hija, de 7 años, expresando espontáneamente su admiración hacia Nasralla”, explicó. “Fue la propia niña quien se acercó al candidato para decirle: ‘Necesitamos un presidente como usted que sea el salvador de Honduras’. En ese momento se encendieron las cámaras y se colocó un micrófono, lo cual generó nervios en la menor, quien fue abrazada brevemente por el político”. La madre aclaró además que el material difundido por Torres fue editado y sacado de contexto. “Al inicio del video original que yo grabé, él tenía su mano en el hombro de mi hija. Lamentablemente, se ha querido manipular ese instante para tergiversar lo ocurrido y afectar la imagen del candidato”. Asimismo, la madre, con evidente molestia, rechazó el uso político del video y defendió la integridad de su hija: “Rechazo rotundamente que se use la imagen de mi hija para generar interpretaciones malintencionadas. Mi deber es proteger su integridad, su inocencia y su honor. Es una niña y no debe ser objeto de ataques ni manipulaciones, mucho menos de señalamientos injustos”.

El Jeffrey Epstein Hondureño.

Deberían investigarlo a profundidad, toda una vida enriqueciéndose con la instrumentalización del cuerpo de las mujeres, en la mayoría de los casos menores de edad.



Es tiempo de decirle Basta. pic.twitter.com/Ie2E65SvHd — Gerardo Torres Zelaya (@gtorreszelaya1) October 2, 2025