"Kenneth Melhado traicionó al Partido Liberal", denuncia Eliseo Castro

Tegucigalpa, Honduras.

Eliseo Castro, candidato a alcalde en Tegucigalpa por el Partido Liberal, anunció la sustitución de Kenneth Melhado como su compañero de fórmula, luego de una serie de desencuentros políticos. Castro cuestionó a Melhado por haber manifestado previamente su apoyo a Jorge Aldana, actual alcalde y aspirante a la reelección por el Partido Libertad y Refundación (Libre).

Según el candidato a alcalde, ese gesto representó una "traición" al partido que lo había inscrito en la planilla. “Kenneth Melhado traicionó al PLH: se declaró abiertamente militante de Libre. No se puede servir a dos bandos. La coherencia es un deber con el pueblo”, escribió Castro en su cuenta de X, donde compartió una imagen generada con inteligencia artificial que ilustraba el mensaje.

Kenneth Melhado traicionó al PLH: se declaró abiertamente militante de LIBRE. No se puede servir a dos bandos. La coherencia es un deber con el pueblo.#sevan #eliseocastroalcalde #plh #partidoliberaldehonduras #salvadornasrallapresidente #eliseocastro pic.twitter.com/SqmmI1Ojp5 — Eliseo Castro (@EliseoCastroP) October 2, 2025

La publicación provocó reacciones encontradas en redes sociales, en su mayoría de respaldo a la decisión del aspirante a la alcaldía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Tras los desacuerdos, Castro oficializó ayer el nombramiento de Juan Gerardo Facussé como su nuevo candidato a vicealcalde.

Melhado: “Es un golpe a la democracia”