"Kenneth Melhado traicionó al Partido Liberal", denuncia Eliseo Castro

Eliseo Castro, aspirante a la alcaldía capitalina por el Partido Liberal, arremetió contra Kenneth Melhado en redes sociales.

Kenneth Melhado traicionó al Partido Liberal, denuncia Eliseo Castro

Eliseo Castro apartó a Kenneth Melhado y sumó a Juan Gerardo Facussé como su nuevo candidato a vicealcalde.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

Eliseo Castro, candidato a alcalde en Tegucigalpa por el Partido Liberal, anunció la sustitución de Kenneth Melhado como su compañero de fórmula, luego de una serie de desencuentros políticos.

Castro cuestionó a Melhado por haber manifestado previamente su apoyo a Jorge Aldana, actual alcalde y aspirante a la reelección por el Partido Libertad y Refundación (Libre).

Eliseo Castro incorpora a exmiembro del PSH a su fórmula por la alcaldía del Distrito Central

Según el candidato a alcalde, ese gesto representó una "traición" al partido que lo había inscrito en la planilla.

“Kenneth Melhado traicionó al PLH: se declaró abiertamente militante de Libre. No se puede servir a dos bandos. La coherencia es un deber con el pueblo”, escribió Castro en su cuenta de X, donde compartió una imagen generada con inteligencia artificial que ilustraba el mensaje.

La publicación provocó reacciones encontradas en redes sociales, en su mayoría de respaldo a la decisión del aspirante a la alcaldía.

Tras los desacuerdos, Castro oficializó ayer el nombramiento de Juan Gerardo Facussé como su nuevo candidato a vicealcalde.

Melhado: “Es un golpe a la democracia”

Por su parte, Kenneth Melhado calificó su exclusión de la fórmula como un “golpe duro a la democracia” y acusó a Eliseo Castro de favorecer a otros sectores dentro del liberalismo.

“Eliseo está haciéndole el trabajo sucio a Juan Diego Zelaya, porque saben que ambos tienen pocas posibilidades”, declaró.

Las nuevas declaraciones de Castro se dieron tras que Melhado confirmara su respaldo al proyecto municipal de Jorge Aldana.

“El alcalde Aldana ha sido un caballero, nos ha abierto las puertas e integrado a nuestros equipos de trabajo, los cuales fueron marginados en el Partido Liberal”, afirmó Melhado, al justificar su decisión.

