Eliseo Castro incorpora a exmiembro del PSH a su fórmula por la alcaldía del Distrito Central

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La campaña del Partido Liberal en el Distrito Central recibió un nuevo impulso tras confirmarse la incorporación del empresario Juan Gerardo Facussé como candidato a vicealcalde en la planilla que lidera Eliseo Castro, aspirante a la alcaldía capitalina. Facussé, reconocido en el ámbito empresarial, exintegrante del Partido Salvador de Honduras (PSH) y esposo de la regidora Hilda Pacheco, se convierte en una figura estratégica dentro de la propuesta municipal liberal.

La incorporación del empresario Juan Gerardo Facussé se da semanas después de que Kenneth Melhado abandonara la fórmula de Castro para unirse a la campaña de Jorge Aldana, actual alcalde y candidato a la reelección por el Partido Libre. Eliseo Castro destacó que la llegada de Facussé significa “la consolidación de la candidatura a la alcaldía y de la fórmula municipal que pretende dirigir Tegucigalpa y Comayagüela con liderazgo y visión empresarial”. La postulación de Castro forma parte del proyecto político que encabeza Salvador Nasralla como candidato presidencial del Partido Liberal, iniciativa que busca un cambio profundo en el rumbo del país.

