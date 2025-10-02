Jorge Cálix acusa al CNE de trato desigual entre su inscripción y la de Padilla Sunseri

Tegucigalpa, Honduras

El diputado Jorge Cálix denunció este jueves que el Consejo Nacional Electoral (CNE) actúa con criterios desiguales al momento de inscribir candidaturas.

Cálix indicó que, de forma extraoficial, los consejeros ya habrían expresado su opinión sobre su solicitud de inclusión en la planilla de Olancho, pero que esa decisión no ha sido elevada al pleno del CNE para su validación.

Mientras su petición de integrar la planilla del Partido Liberal por Olancho aún no recibe respuesta formal, aseguró que la candidatura de Rodolfo Padilla Sunseri a la alcaldía de San Pedro Sula ya fue aceptada.

El legislador cuestionó que Padilla Sunseri aparezca ya inscrito como aspirante a la alcaldía de SPS, pese a que, según Cálix, existe una condena firme con inhabilitación de seis años para ejercer cargo público en su contra.

“Yo lo que estoy pidiendo es que el Consejo Nacional Electoral actúe con igualdad, con equidad. Porque a mí no me inscriben en la planilla del Partido Liberal en Olancho, pero sí inscriben a Rodolfo Padilla Sunseri en San Pedro Sula. Quiero que le digan al pueblo hondureño con qué constancia de vecindad lo inscribieron, porque él tiene una condena firme, con inhabilitación de seis años para ejercer cargo público, y además vive fuera del país desde hace siete años", dijo Calix en declaraciones a TN5 Matutino.