¿En qué sectores de San Pedro Sula habrá jornada de vacunación esta semana?

San Pedro Sula, Honduras.

Las autoridades de la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula anunciaron la realización de una jornada de vacunación comunitaria los días martes 16 y miércoles 17 de diciembre de 2025, como parte de las acciones de prevención de enfermedades inmunoprevenibles en sectores vulnerables del municipio.

De acuerdo con la información oficial, la jornada de vacunación se desarrollará específicamente en la aldea Armenta , donde brigadas de salud se movilizarán casa por casa y en puntos comunitarios estratégicos para facilitar el acceso de la población a las vacunas.

La actividad se ejecutará en un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, con el apoyo de Médicos Sin Fronteras y otras instituciones vinculadas al sistema de salud pública, con el objetivo de ampliar la cobertura de vacunación en niños, adolescentes, adultos y mujeres embarazadas.

Durante la jornada se aplicarán vacunas del Esquema Nacional a niños menores de cinco años, así como inmunizaciones contra el sarampión y la influenza dirigidas tanto a niños como a adultos. También estará disponible la vacuna contra la varicela para niños de 15 meses a cuatro años de edad.

Asimismo, las brigadas administrarán la vacuna contra el tétano a mujeres embarazadas, niños y niñas de 11 años, y jóvenes de hasta 21 años.

Como parte de las estrategias de prevención a largo plazo, se aplicará la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) a niñas de 11 a 15 años, con el fin de reducir el riesgo de cáncer cervicouterino en la población femenina.

Las autoridades sanitarias indicaron que esta intervención forma parte de un plan de fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en sectores de San Pedro Sula, priorizando comunidades con mayor riesgo sanitario.