Salud pide completar el esquema de vacunación infantil

Tegucigalpa.

La Secretaría de Salud instó a los padres de familia a completar el esquema de vacunación de sus hijos, pues, asegura, las vacunas cuentan con evidencia científica de su seguridad y eficacia. La institución indicó que son fundamentales para proteger la salud en todas las etapas de la vida y que los padres de familia juegan un papel fundamental, ya que al vacunar a sus hijos los protegen de diversas enfermedades y así le aseguran un futuro más saludable.

Luego de que LA PRENSA Premium expusiera que la vacunación infantil en 2025 había pasado del 90% al 35%, Salud defendió que los porcentajes estaban por encima del 90%. Sin embargo, Xiomara Erazo, directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), admitió que estaban trabajando con proyecciones del censo de población de 2013. Afirmó que el último censo nacional se realizó hace más de una década (2013), y los programas de salud —incluido el PAI— siguen utilizando esos datos desactualizados para definir sus metas de cobertura, por eso muchas de las regiones aducen que no es la población correcta.

La experta añadió que la Secretaría de Salud amplió el esquema para los niños y adolescentes, pues aplican a los bebés de 15 meses y a los niños de cinco años una vacuna para la varicela. También tienen existencias de vacunas para el dengue en niños de 6 años y adolescentes de 16, y contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), así como la del covid-19, dirigida especialmente a personas mayores. En referencia a las mujeres embarazadas, Salud recordó que deben recibir la vacuna contra la tosferina debido a la alerta regional por brotes, y los niños completar su esquema para protegerlos de al menos 15 enfermedades comunes, entre ellas diarreas, enfermedades respiratorias y neurológicas que pueden causar hospitalización.

Cobertura de LA PRENSA Premium

LA PRENSA Premium expuso, con cifras facilitadas a través de la solicitud de información SOL-SDS-5206-2025, que la cobertura de vacunación infantil en el país había caído drásticamente. Los datos analizados mostraban que la aplicación de la primera dosis de la vacuna antipoliomielítica inyectable (VPI) era del 31% hasta mediados del año, mientras que la tercera dosis de la vacuna pentavalente apenas alcanzó el 34%. Asimismo, evidenció que ninguna de las seis vacunas fundamentales supera el 34% de cobertura nacional en los primeros cinco meses del año. Este rotativo también comparó la meta de vacunación con la cobertura alcanzada por municipio, evidenciando que en algunos la meta fue mucho más baja que la cobertura, por eso el porcentaje de vacunados superaba en más de 100 la proyección. Al comparar las cifras de 2017 con las de 2024 se reportó una baja considerable en 252 municipios. En agosto de 2025, la jefa del PAI dijo a LA PRENSA Premium que tenían una limitante con la población asignada por el Instituto Nacional de Estadística —INE— y que las proyecciones se debilitaban conforme pasa el tiempo. En el comunicado, la Secretaría de Salud actualizó las cifras luego de revisar las proyecciones, asegurando que tienen una cobertura del 90% en la pentavalente 3, para menores de un año.