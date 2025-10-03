Honduras reporta caída de casos de dengue en 2025: alerta para no relajar esfuerzos

Tegucigalpa, Honduras

as autoridades de salud en Honduras reportaron una reducción del 94% en la incidencia de dengue en 2025 con respecto al año anterior, pero hacen un llamado firme a la población para no bajar la guardia ante la enfermedad.

Según Lorenzo Pavón, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, hasta la fecha solo se han confirmado 154 casos por laboratorio, de los cuales seis corresponden a las últimas semanas, según informó al medio Proceso Digital.

Pavón recordó que, aunque esos números resultan alentadores, este año han fallecido cuatro personas a causa del dengue, la más reciente en febrero.

“Estos datos no deben generar complacencia. Es crucial que la ciudadanía mantenga las medidas de prevención”, indicó el funcionario.

Entre las recomendaciones que refrendan las autoridades se encuentran eliminar depósitos de agua estancada, mantener limpias las viviendas y protegerse contra las picaduras de mosquitos.

La epidemia de nunca acabar

El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos del género Aedes aegypti, con al menos cuatro serotipos conocidos.

Para contener su propagación, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) promueve la estrategia de Gestión Integrada de Riesgos (EGI-Dengue), un modelo que busca fortalecer la coordinación entre sectores, modificar conductas comunitarias y reducir factores de riesgo.

Las autoridades hondureñas advierten que, pese al descenso actual, el dengue puede resurgir rápidamente si se descuidan las acciones preventivas. Por ello, insisten en que mantener vigilancia activa y participar de campañas locales es clave para evitar nuevos brotes.