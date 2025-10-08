Oposición alerta de más de 800 proyectos sin aprobar en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras

“Desafortunadamente, más de 800 proyectos de ley que introdujimos varios diputados no se van a tratar. Ya se estableció una agenda de aquí hasta el fin de la legislatura, si es que acaso la hay, porque aquí hay un riesgo”, advirtió Carlos Umaña , jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) .

La oposición advirtió que, ante la pronta clausura de la legislatura, unos 800 proyectos de ley quedarían sin aprobación por la falta de avances en el Congreso Nacional, liderado por Luis Redondo.

El parlamentario señaló que, si el próximo miércoles a las 2:00 p. m. —cuando está programada la reunión de jefes de bancada— no se convoca al pleno, los diputados podrían autoconvocarse para continuar los trabajos legislativos.

“Si no se nos convoca, nos vamos a autoconvocar. Solo hay alrededor de unas 50 leyes que sí se van a discutir en caso de que se prorrogue el período de sesiones. El resto, sintiéndolo mucho, quedará fuera. Todos los diputados presentamos proyectos importantes para el desarrollo de nuestras comunidades, pero no será posible por la falta de tiempo”, lamentó.

El Congreso, calificado por muchos como uno de los más improductivos en los últimos años, ha enfrentado constantes paralizaciones durante casi cuatro años debido a desacuerdos políticos y a la falta de consensos entre las fuerzas representadas.

“Hay una gran mora legislativa; eso sí, queda claro que ha habido la incapacidad de quienes dirigen el Congreso Nacional de poder construir una agenda legislativa de beneficio para el país. Por estar plegados a los intereses de su partido de gobierno han descuidado una agenda para resolverle los problemas a Honduras”, reprochó el diputado nacionalista Eder Mejía.

El legislador agregó que “ayer nuestro jefe de bancada, al salir de la sesión que tuvo con la directiva del Congreso Nacional, dio a conocer los temas en los cuales la bancada del Partido Nacional podría acompañar. Si tienen tanto interés en retomar las sesiones, deberíamos avanzar en los temas en los que sí hay consensos”.

Entre las iniciativas pendientes destacan las reformas al Instituto de Previsión del Magisterio (Imprema), el presupuesto general de la república 2025 y la Ley de Justicia Tributaria.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, insinuó que podría convocar a los diputados a sesión legislativa el martes 14 de octubre, aunque evitó confirmar la fecha con certeza.

“Queremos que conozcan los decretos y se desvirtúen esas aseveraciones donde dice que se quiere aprobar decretos para financiamientos de campañas”, declaró el titular del Legislativo ante medios de comunicación.

Redondo recordó que desde el 23 de septiembre se definió la agenda legislativa y los dictámenes, luego de una reunión con los jefes de bancada y miembros de la junta directiva.