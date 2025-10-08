Corte de EE UU toma decisión sobre libertad de Juan Ramón Matta Ballesteros

Tegucigalpa, Honduras

El hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, según la justicia estadounidense, fue uno de los nombres más influyentes del narcotráfico latinoamericano durante las décadas de 1970 y 1980.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California anuló la liberación compasiva otorgada en mayo de 2025 al ciudadano hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros (de 80 años), condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Las autoridades lo señalaron como pieza clave en el transporte de cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica, utilizando Centroamérica como corredor estratégico.

La revocación de la Corte responde a una apelación de la Fiscalía de Estados Unidos contra el fallo del juez John A. Kronstadt , quien había autorizado la solicitud de Matta al estimar que negarle la posibilidad de gestionar directamente su liberación constituía una violación al principio de igualdad jurídica.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones no encontró inconstitucionalidad alguna. “El Congreso actuó dentro de sus atribuciones al aplicar la reforma de sentencias solo de manera prospectiva”, resolvió el tribunal de alzada.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La Fiscalía de Estados Unidos había solicitado al Tribunal suspender la liberación del excapo hondureño, al considerar que la decisión contradice las normas federales vigentes, representa riesgos procesales y podría sentar un precedente judicial problemático.

Ahora, el panel integrado por las juezas Johnnie B. Rawlinson y Lucy H. Koh , junto al juez Sidney A. Fitzwater , cerró la posibilidad de excarcelación del hondureño.

Según el fallo, Matta Ballesteros fue sentenciado bajo la legislación anterior a la Ley de Reforma de Sentencias , la cual establece que únicamente la Oficina Federal de Prisiones (BOP) puede solicitar una reducción de condena por razones humanitarias.

“El Congreso actuó dentro de sus atribuciones al aplicar la nueva ley solo de forma prospectiva”, reiteró el documento judicial.

El tribunal agregó que dicha diferencia no vulnera la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, ya que la distinción entre presos sentenciados antes y después de 1987 responde a una base racional y legítima del sistema penal.

“Dado que nuestra determinación de que no existe violación de la Quinta Enmienda resuelve este caso, no necesitamos abordar, ni abordamos, los méritos de la solicitud de Matta para la liberación compasiva”, subrayaron los magistrados.

De acuerdo con el registro oficial del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos , Matta, identificado con el número 37671-133 , continúa bajo custodia federal. Tiene 80 años y ahora permanece recluido en el Centro Médico Federal para Prisioneros (MCFP) de Springfield, Misuri. Su fecha de liberación sigue registrada como vida (cadena perpetua).