Congreso Nacional seguirá sin sesionar dos semanas

Tegucigalpa

El Congreso Nacional continuará sin actividad legislativa esta semana. Tras una reunión de varias horas entre los jefes de bancada y la junta directiva encabezada por el presidente Luis Redondo, no se logró definir una fecha para reanudar las sesiones suspendidas desde hace semanas.

El ambiente en el Legislativo sigue marcado por la inacción. Los pasillos permanecen vacíos y los proyectos de ley se acumulan sin debate, mientras el país enfrenta temas pendientes que requieren aprobación.

El jefe de bancada de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, reconoció que existen dictámenes listos para su discusión, pero aclaró que no se convocará al pleno si no hay acuerdos reales.

"Finalizamos la reunión de los jefes de bancada con la junta directiva del presidente Luis Redondo y efectivamente hay varios proyectos de ley y dictámenes que están para tercer debate que creemos que tenemos consensos y acuerdos para que podamos aprobarlos, mal haríamos que el Congreso sesione únicamente para aprobar temas de interés electoral", señaló el jefe de bancada de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento.

El parlamentario oficialista indicó que ya existen acuerdos en ocho o nueve puntos con las demás bancadas de oposición.

"Quedamos parcialmente con una agenda aprobada el día de hoy con todas las fuerzas políticas, y el presidente Redondo convocará a una reunión más para ver en detalle el orden y detalle de los proyectos que puede ser el lunes", comunicó.

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, manifestó que se solicitó convocar a sesiones este miércoles; sin embargo, Redondo, después de escuchar a los diferentes jefes de bancada, no toma la decisión sobre la convocatoria.

"No se terminan de lograr los acuerdos necesarios. Como Partido Nacional hemos sido claros en privado y público, hemos venido solicitando que se convocara de manera inmediata el día de mañana, se hablaron de más de 50 temas", reprochó.

Reiteró que "el Partido Nacional ha hablado de temas específicos que para nosotros son prioridad y se deben apoyar, los hemos dejado en la mesa, pero el diputado Redondo, después de escuchar a los diferentes jefes de bancada, todavía no toma la determinación. Ha manifestado que va a convocar nuevamente a los jefes de bancada el próximo miércoles, nos ha dado una agenda".

Zambrano señaló que, posterior a la nueva convocatoria a los jefes de bancada la próxima semana, Redondo les giraría una convocatoria entre viernes o sábado de la próxima semana, por lo que no descartan participar en la autoconvocatoria de la oposición.