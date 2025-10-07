Fallece Víctor Wilson, el hombre que revolucionó la camaricultura en Honduras

Los Ángeles, Estados Unidos

No obstante, este martes el sector acuícola nacional recibió la infausta noticia de su fallecimiento en Los Ángeles, Estados Unidos, en donde luchó por más de un año de un cáncer de páncreas.

Hablar de Víctor Wilson Cannesa en Honduras era referirse al empresario de origen chileno que revolucionó la industria de la camaricultura en el país, sobre todo en Choluteca y Valle.

Juan Carlos Javier, presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah) y gerente de Grupo Granjas Marinas (GGM), últimos cargos que ocupó Wilson Cannesa, recuerda las experiencias adquiridas trabajando a su lado y el aporte que deja a los productores y exportadores de camarón.

Don Víctor, como le decían sus amigos, fue el hombre visionario que introdujo nuevas técnicas en el cultivo de camarón, pasando de las tradicionales dos cosechas a la producción intensiva.

Además, fue la persona que impulsó la transformación del camarón crudo y congelado que exporta Honduras a producto maquilado que se envía a destinos como Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos.

San Lorenzo, Valle es la sede de la planta de transformación más grande de Honduras, la que ocupa casi 3,000 personas, y fue iniciativa de Wilson Cannesa de ampliar la capacidad de procesamiento para aprovechar las ventajas que tenía el país de competir en el mercado internacional.

Antes de asumir la gerencia de GGM en julio de 2012, don Víctor fue auditor informático en multinacionales como Cargill y Chiquita Brands en Honduras. También fue auditor en firmas como Ernest and Young y KPMG.

El presidente de la Andah contó a LA PRENSA que las últimas decisiones que se tomaban en el sector acuícola eran consultadas con Wilson Cannesa, quien se ganó el respeto y admiración en la industria de la camaricultura por su visión de convertir a Honduras en un país de exportador de materia prima a referente en el camarón con valor agregado que se consume en los mercados más importantes del mundo.

Víctor Wilson Canessa fue electo en 2013 presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras. Su primer desafío fue incrementar la producción de camarón y posicionar al país como un fuerte competidor en el mundo.

Al cierre de 2024, las empresas afiliadas reportaron 107 millones de libras, menor que las 120 millones registradas en 2023, explicado por la menor exportación a mercados como Taiwán.

Simultáneamente como gerente de Granjas Marinas tenía el reto de mejorar la productividad por hectárea, ya que la empresa al recibirla operaba en números rojos. Con la adopción del sistema de inventario multifásico, el que reúne tecnologías usadas en los procesos de engorde, cría y cosecha de camarón en estanques dio los resultados esperados y entre 2013-2017 aumentó la producción de 24 a 40 millones de libras, cerrando 2024 con más de 50 millones de libras.

En la actualidad, Don Víctor ocupaba la vicepresidencia de la Andah y en su lecho de enfermo, de acuerdo con el relato de Juan Carlos Javier, siempre estaba atento del sector acuícola y de la situación de Honduras, a quien siempre consideró como su segunda patria.