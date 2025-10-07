Crece incertidumbre tras arresto en Florida del segundo hondureño con TPS

TEGUCIGALPA

La incertidumbre y el miedo se apoderan de la comunidad hondureña que estaba amparada bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, luego de conocerse la detención de un segundo tepesiano tras el vencimiento del beneficio migratorio.

El compatriota, originario de Choluteca y residente en West Palm Beach, fue arrestado el pasado viernes y está recluido en el centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida.

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, confirmó la información. Flores explicó que el detenido enfrenta una audiencia de deportación programada para el 30 de octubre, en la que un juez determinará si puede permanecer en el país o si será retornado a Honduras.

“Estamos muy preocupados porque esta gente está vulnerable. No quería hacer mucha bulla con el caso hasta verificar si las autoridades tienen conocimiento y qué acciones están tomando”, expresó Flores.

Aunque el beneficio se mantenía vigente desde 1999, su estatus ha quedado en una etapa de incertidumbre luego de que las extensiones automáticas finalizaran y el futuro del programa quedara en manos de una audiencia judicial prevista para noviembre.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El caso del hondureño detenido en Alligator Alcatraz se suma al de otro compatriota en situación similar, lo que refleja el creciente temor de que más tepesianos puedan ser arrestados ante la falta de claridad sobre el estatus migratorio.

La audiencia judicial prevista para el próximo mes será determinante: si el fallo es favorable, el TPS podría mantenerse vigente temporalmente para Honduras; pero si no, miles de hondureños podrían quedar expuestos a procesos de deportación inmediata, como ya está ocurriendo con el caso del compatriota de Choluteca.