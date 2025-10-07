Alia Kafati propone reducir número de diputados para ahorrar más de L50 millones

Tegucigalpa, Honduras

Alia Kafati, candidata a diputada del Partido Liberal por Francisco Morazán, propuso reducir el número de legisladores en el Congreso Nacional con el objetivo de optimizar los recursos públicos y destinarlos a sectores prioritarios como la salud y la economía familiar.

“Honduras no necesita más políticos, necesita mejores resultados”, expresó Kafati en un video publicado en sus redes sociales.

“Mi propuesta es reducir la cantidad de diputados para ahorrar más de 50 millones de lempiras al año y usar esos fondos en lo que realmente importa: la salud, la economía de las familias y los proyectos que transforman nuestras comunidades”, agregó.

Kafati afirmó que el país mantiene una estructura legislativa sobredimensionada que representa un alto costo para la ciudadanía.

“Tener más diputados significa más salarios, más viáticos, más privilegios; o sea, menos dinero para invertir en obras para tu colonia”, sostuvo.