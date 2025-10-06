Bancadas de oposición analizan autoconvocarse al Congreso para aprobar presupuestos del TJE y Unidad de Política Limpia

Tegucigalpa

La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, expuso en redes sociales este lunes que representantes de las principales bancadas de oposición en el Congreso Nacional evalúan autoconvocarse a sesión legislativa.

De acuerdo a la parlamentaria, esta decisión surge ante la negativa del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) de convocar al pleno para aprobar los presupuestos del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos (Política Limpia).

Espinoza explicó que sostuvo conversaciones con el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez Cumana; la presidenta del PSH, Fátima Mena; el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y el jefe de bancada liberal, Mario Segura, con quienes coincidió en la urgencia de garantizar certeza al proceso electoral.

“Se ha acordado comenzar a prepararnos para autoconvocarnos a sesión para aprobar los presupuestos para la Unidad de Política Limpia y el TJE”, escribió Espinoza.

“Estamos en contra de que queden inutilizadas ambas entidades por falta de presupuesto y con ello se permita el festín de dinero proveniente de narcoterroristas en la campaña”, agregó.

“Honduras es de todos y debemos defenderla del abuso de poder de LIBRE”, concluyó la diputada liberal.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, solicitó ayer al Congreso Nacional que amplíe el período de sesiones.

Agregó que el 31 de octubre es la fecha que vence el plazo del período ordinario de sesiones en el Poder Legislativo. “Hasta el momento el Congreso Nacional no ha sesionado con el propósito de extender el período de las sesiones, y nadie quiere que vuelva a ocurrir lo del 2023 que se llegó al 1 de noviembre y la junta directiva nombró una comisión permanente”, dijo.

Lamentó que en septiembre no hubo sesiones y que el CN debería trabajar lo que resta de octubre.