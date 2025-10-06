"F** indiano": Indignación en Roatán por video de extranjero que insulta a hondureño

Tegucigalpa, Honduras

Un video difundido en redes sociales muestra a un ciudadano extranjero lanzando insultos y gestos obscenos a un habitante de Roatán, generando rechazo entre los pobladores y usuarios en línea.

La comunidad isleña expresó su rechazo tras la difusión de un video que muestra a un ciudadano extranjero insultando y realizando gestos obscenos contra un habitante en Gibson Bight, en la zona insular de Honduras.

En las imágenes, que apenas duran unos segundos, se observa al extranjero desde el interior de un vehículo verde sin placas, levantando ambos dedos medios hacia el hondureño que lo grababa. Acto seguido, tras un cruce de palabras, le grita en inglés "F** indiano".

El clip rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los internautas condenaron la actitud del extranjero y exigieron a las autoridades locales tomar cartas en el asunto.