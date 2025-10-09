Mario Morazán denuncia usurpación de funciones en resolución del TJE sobre caso Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras

El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, denunció este jueves que la reciente sesión en la que se resolvió suspender la impresión de papeletas y modificar fórmulas de candidatos fue celebrada sin la integración legal del pleno, lo que, según afirmó, constituye una usurpación de funciones.

“El asunto es muy claro. El pleno del Tribunal de Justicia Electoral se conforma por tres magistrados: dos magistrados propietarios y uno suplente o tres magistrados propietarios. En este caso no se dio ninguna de las dos estancias. El pleno lo realizaron en usurpación de funciones dos magistrados que no tenían la competencia para actuar como pleno; podían actuar como magistrados, pero la decisión del pleno la conforman tres”, explicó Morazán.

El magistrado, además, expresó no sentirse amenazado por la situación y defendió su imparcialidad frente a las partes involucradas.

“Yo no me siento amenazado y también le digo a las partes: yo no estoy prejuzgando, porque puede ser que estas partes tengan el derecho o puede ser que no. ¿Cómo puedo yo pronunciarme sobre suspender algo si yo no sé lo que estoy suspendiendo?”, cuestionó.

Morazán señaló que la resolución emitida por sus compañeros carece de fundamento, ya que, según él, no se ha admitido formalmente el recurso de apelación que dio origen a la medida cautelar.

“Ellos aprobaron una suspensión del acto. ¿Cuál acto? Nosotros no hemos admitido el recurso, entonces no hemos dicho cuál es el acto por el cual estamos aceptando la apelación. O sea, es por eso que lo que ellos hayan aprobado, que yo no lo conozco, no tiene ningún valor jurídico”, manifestó.

El magistrado no descartó que los ciudadanos Jorge Cálix y Adalid Villalobos tengan derecho a sus reclamos, pero insistió en que el procedimiento debía seguir su curso normal.

“Puede ser que estos dos señores, Jorge Cálix y Adalid Villalobos, tengan el derecho. Lo que yo les puedo decir es que no podríamos nosotros tomar una decisión sin ver el expediente. ¿Cuál era la prisa si el plazo del CNE se vencía hoy? (...) Se tergiversó todo el procedimiento”, concluyó.

El pronunciamiento de Morazán surge después de que el TJE ordenara al Consejo Nacional Electoral (CNE) suspender la impresión de papeletas y cualquier cambio en las fórmulas de diputados por Olancho y Valle, tras recursos de apelación interpuestos por ambos políticos.