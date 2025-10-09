TJE pide al CNE que no realice cambios en las papeletas electorales

Tegucigalpa

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) emitió este jueves una resolución mediante la cual suspende la impresión de papeletas electorales y prohíbe al Consejo Nacional Electoral (CNE) efectuar sustituciones o modificaciones en las fórmulas de candidatos a diputados por Olancho y Valle.

La decisión fue tomada en respuesta a dos solicitudes de medida cautelar presentadas por los apoderados legales de Jorge Luis Cálix Espinal y Christian Adalid Villalobos Fernán, quienes alegan irregularidades en los procesos internos de sus respectivos partidos.

Según el comunicado oficial, el TJE resolvió que la medida se mantendrá hasta que se emitan las sentencias definitivas sobre los recursos de apelación interpuestos por ambos ciudadanos y los partidos que representan. Esto incluye el Partido Libre en el caso de Cálix, y el Partido Nacional en el de Villalobos.

Asimismo, el tribunal informó que la resolución fue aprobada por mayoría de votos del pleno, pese a la ausencia injustificada del magistrado Morazán Aguilera, quien abandonó la sesión durante la discusión del tema. El TJE calificó esta acción como una “deliberada obstrucción de la justicia electoral”, citando el artículo 29, numeral 11, de la Ley Orgánica y Procesal Electoral.

En su comunicado, el TJE reafirmó su compromiso con la defensa del orden democrático, la transparencia electoral y el respeto al Estado de derecho, garantizando que sus actuaciones se realicen bajo los principios de imparcialidad, independencia y objetividad.

La institución también anunció que adjuntó el listado de magistrados participantes en la sesión, en cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad que rigen la función jurisdiccional electoral.

Días antes, el Partido Liberal interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) solicitando resolución sobre la inscripción de la candidatura a diputación por el departamento de Olancho del exprecandidato presidencial Jorge Cálix.

Cabe agregar que la solicitud de inscripción fue presentada después de la renuncia del diputado y candidato por Olancho, Samuel García, quien cedió su casilla al parlamentario Jorge Cálix, exaspirante presidencial en las elecciones primarias de marzo 2025.