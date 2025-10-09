Puerto Cortés sube 65 posiciones y se consolida en Centroamérica

San Pedro Sula, Cortés.

Puerto Cortés alcanzó un importante salto en eficiencia portuaria según el Container Port Performance Index (CPPI) 2024 del Banco Mundial, al ubicarse en la posición 110 a nivel mundial, lo que lo clasifica como un puerto de eficiencia intermedia-alta.

Este resultado representa un avance de 65 posiciones respecto a 2023, cuando ocupaba el puesto 175, demostrando una mejora significativa en la operación portuaria.

La Mesa Logística de Puerto Cortés, conformada por los principales actores de la cadena logística y del despacho aduanero, destacó los resultados obtenidos, resaltando la importancia del puerto como un nodo estratégico para la conectividad marítima global.

La instalación portuaria es esencial para la entrada y salida de mercancías de Honduras y de gran parte del istmo centroamericano, consolidándose como un motor económico clave para la región.

El análisis plurianual del CPPI 2024 refrendó la resiliencia operativa de Puerto Cortés frente a eventos globales que afectaron la eficiencia portuaria entre 2020 y 2024, como la crisis del Mar Rojo, las restricciones en el Canal de Panamá y la pandemia de COVID-19.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

A nivel regional, el puerto ascendió al primer lugar en el CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) y se ubicó como el segundo en Centroamérica, mostrando la solidez de la coordinación entre autoridades aduaneras y la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC).

El informe del Banco Mundial evalúa la eficiencia portuaria tomando en cuenta indicadores como el tiempo de permanencia de los buques, el volumen de contenedores movilizados y la productividad operativa.

Las autoridades hondureñas destacaron que las mejoras son resultado de iniciativas de agilidad y facilitación en las exportaciones e importaciones, interoperatividad tecnológica, inversiones estratégicas y toma de decisiones coordinadas.