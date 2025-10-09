En audiencia inicial Nelson Márquez y otros acusados por millonario saqueo

Tegucigalpa, Honduras.

Un juez natural designado continuó este jueves la audiencia inicial en la causa contra 10 personas por su presunta participación en el saqueo de más de 3,000 millones de lempiras.

A todos ellos se les acusa de los delitos de fraude, uso de documentos privados falsos, falsificación de documentos públicos y prevaricato judicial.

Entre los acusados se encuentra el subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, quien se presentó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la continuación de la audiencia inicial.

El parlamentario se encuentra siendo investigado en un presunto caso de corrupción que involucra pagos millonarios e irregulares durante su gestión como ministro de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) en la época del Huracán Mitch.

Nelson Márquez reafirmó este jueves su inocencia ante los señalamientos del Ministerio Público por presunto fraude y corrupción, asegurando que “no existe ninguna prueba” que lo vincule con delitos cometidos durante su gestión en Sedecoas.

A su llegada al Poder Judicial, donde se desarrolla la audiencia inicial contra él y otros nueve implicados, Márquez afirmó que ha comparecido “cada vez que la autoridad lo requiere” y manifestó su disposición a colaborar con los procesos judiciales.

“Nos corresponde presentarnos cada vez que el órgano lo solicita. Estamos a pocos días de las elecciones y, lógicamente, el pueblo hondureño tomará sus decisiones, lo que esperamos es que la población pueda medir nuestras actuaciones”, expresó el congresista.

El parlamentario insistió en que su defensa ha tenido la oportunidad de demostrar que todas sus actuaciones fueron realizadas dentro del marco legal.

“Nuestros abogados han demostrado en las posiciones que se han presentado que todo se ha hecho de manera correcta y en ley. No existe ninguna prueba en nuestra contra; lo que sí se ha probado es que siempre actuamos conforme a lo que la ley establecía”, señaló.

Márquez sostuvo que mantiene plena confianza en el sistema judicial hondureño. “En ninguna de las funciones que me correspondía hubo delito alguno, estamos confiando en los procedimientos judiciales de nuestro país”, dijo el legislador.