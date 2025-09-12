  1. Inicio
  2. · Honduras

El diputado Nelson Márquez seguirá bajo arresto domiciliario

Un juez rechazó la solicitud de cambio de medidas del diputado nacionalista Nelson Márquez.

El diputado Nelson Márquez seguirá bajo arresto domiciliario

Nelson Márquez, diputado Nacionalista y subjefe de bancada.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

Nelson Márquez, diputado nacionalista y subjefe de bancada, continuará bajo arresto domiciliario, según las declaraciones de su abogado defensor, Dagoberto Aspra.

El juez que conoce el proceso penal contra el diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, rechazó este viernes la solicitud de modificación de medidas cautelares presentada por su defensa.

Nelson Márquez y cinco implicados enfrentan detención judicial por millonario fraude al Estado

De esta forma, el congresista continuará bajo arresto domiciliario mientras avanzan las investigaciones en su contra por un presunto fraude millonario en perjuicio del Estado.

Dagoberto Aspra, abogado defensor de Márquez, explicó que el equipo legal ofreció garantías y fianzas hipotecarias con el objetivo de lograr la libertad del parlamentario.

Sin embargo, el juez determinó que estas no eran proporcionales al daño económico estimado en 300 millones de lempiras.

Un juez fue el que ordenó el pasado 29 de julio la detención judicial del subjefe de bancada del Partido Nacional junto a otros cinco señalados, acusados de participar en una red que defraudó al Estado hondureño.

Según el Ministerio Público, la estafa equivale a un monto superior a 3 mil millones de lempiras mediante demandas fraudulentas, contratos irregulares y laudos arbitrales sin validez legal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias