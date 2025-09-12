El diputado Nelson Márquez seguirá bajo arresto domiciliario

Tegucigalpa, Honduras.

El juez que conoce el proceso penal contra el diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, rechazó este viernes la solicitud de modificación de medidas cautelares presentada por su defensa.

Nelson Márquez , diputado nacionalista y subjefe de bancada, continuará bajo arresto domiciliario, según las declaraciones de su abogado defensor, Dagoberto Aspra .

De esta forma, el congresista continuará bajo arresto domiciliario mientras avanzan las investigaciones en su contra por un presunto fraude millonario en perjuicio del Estado.

Dagoberto Aspra, abogado defensor de Márquez, explicó que el equipo legal ofreció garantías y fianzas hipotecarias con el objetivo de lograr la libertad del parlamentario.

Sin embargo, el juez determinó que estas no eran proporcionales al daño económico estimado en 300 millones de lempiras.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Un juez fue el que ordenó el pasado 29 de julio la detención judicial del subjefe de bancada del Partido Nacional junto a otros cinco señalados, acusados de participar en una red que defraudó al Estado hondureño.

Según el Ministerio Público, la estafa equivale a un monto superior a 3 mil millones de lempiras mediante demandas fraudulentas, contratos irregulares y laudos arbitrales sin validez legal.