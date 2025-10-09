Educación anuncia que abrirán estudio de grabación para niños y artistas en 2026

Tegucigalpa, Honduras.

Con una demostración de talento y arte se clausuró el Primer Encuentro Nacional de Escuelas de Educación Musical con el concierto “Sinfonía 2025”, realizado en el auditorio de la Escuela Nacional de Música.

El evento reunió a estudiantes y docentes de distintas escuelas de educación musical del país, quienes demostraron las habilidades desarrolladas durante los talleres y actividades artísticas del encuentro. La velada se convirtió en un espacio de celebración y muestra del potencial musical hondureño.

Durante los tres días del encuentro se compartieron experiencias de éxito, se analizaron currículos y se trabajó en propuestas que fortalecen la enseñanza artística.

“La educación artística es parte de la formación integral de nuestros estudiantes, y es la primera vez en la historia del país que se juntan las escuelas de música. Eso es significativo, hay un diálogo abierto, propuestas de los estudiantes y de los maestros que han sido tomadas en cuenta”, aseguró Daniel Esponda, ministro de la Secretaría de Educación.

Agregó que esta representa una de las apuestas más importantes en materia de arte y formación cultural.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Se anunció que para el año 2026 se inaugurará el estudio de grabación de la Secretaría de Educación, para que los niños y los artistas nacionales tengan un espacio gratuito donde grabar sus producciones musicales. También se informó que el próximo 13 de noviembre, en la ciudad de San Pedro Sula, se realizará el concierto del Coro de los 10 mil.