En menos de 12 horas, Honduras registra tres sismos en diferentes zonas

Copeco reportó tres movimientos telúricos entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves en los departamentos de Valle, Cortés y Olancho

  • 09 de octubre de 2025 a las 09:34 -
  • Redacción
Tres sismos leves sacuden el territorio hondureño sin causar daños.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

La Red Sísmica Nacional, a través del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, registró entre la noche del miércoles 8 y la madrugada del jueves 9 de octubre tres sismos de baja magnitud en distintos puntos del territorio hondureño.

El primero ocurrió a las 7:40 de la noche del miércoles 8 de octubre, con una magnitud de 2.5 y una profundidad de 265 kilómetros, localizado en el sur del país, en sectores cercanos a Monjarás, Amapala y Gualora.

Minutos más tarde, a las 8:36 de la noche, se reportó un segundo sismo de magnitud 2.7 y profundidad de 8 kilómetros, localizado en el noroccidente, entre los puntos de Punta Gorda, Puerto Barrios y Cuyamel.

Ambos eventos fueron imperceptibles para la población y no provocaron daños, de acuerdo con los informes preliminares de Cenaos-Copeco.

Finalmente, durante la madrugada de este jueves 9 de octubre, a las 3:03 de la mañana, se detectó un tercer sismo de magnitud 2.3, con profundidad de apenas 1 kilómetro, localizado cerca de Catacamas y Juticalpa, en el departamento de Olancho.

Las autoridades de COPECO recordaron que este tipo de movimientos son comunes en el país debido a su ubicación geográfica y a la interacción de placas tectónicas que lo rodean. No obstante, recomendaron mantener la calma y estar atentos a la información oficial.

