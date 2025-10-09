Transportistas protestan por millonaria deuda del CNE tras elecciones primarias

Tegucigalpa, Honduras.

Los manifestantes, que aseguran haber cumplido con su labor de forma responsable, denunciaron que ya han pasado siete meses sin recibir el pago correspondiente.

Entre pancartas y camiones estacionados frente al C onsejo Nacional Electoral (CNE) , un grupo de transportistas exigió este jueves el pago por el servicio de traslado de maletas electorales realizado durante las elecciones primarias .

Las unidades exhibían mensajes como: “El voto fue secreto, la falta de pago es pública”, “Queremos que nos paguen” y “Basta de jugar con el sudor del pueblo”, reflejando el descontento de los trabajadores.

Óscar Aguilera, miembro del grupo de transportistas, explicó que la protesta es consecuencia del incumplimiento de la gerencia administrativa del CNE.



“Hemos recibido solo promesas, pero nada se ha concretado. Estamos en una situación precaria, endeudados y sin respuesta”, afirmó.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El conductor detalló que, tras varias reuniones entre los afectados, decidieron instalarse de forma pacífica frente al ente electoral hasta obtener una respuesta formal.



“Nos vamos a mantener aquí estacionados. No nos moveremos hasta que nos paguen. Tenemos entre 15 y 20 unidades instaladas y queremos que el pueblo sepa que trabajamos de forma seria”, declaró Aguilera.

Asimismo, advirtió que el grupo no participará en la próxima licitación de transporte para las elecciones generales, prevista para el lunes.



“El costo financiero fue muy alto, pusimos nuestras casas como garantía y ahora los proveedores ya no nos creen. Esta licitación podría fracasar si no se nos toma en cuenta y no se nos paga lo que se nos debe”, señaló.

La manifestación continúa de manera pacífica, mientras los transportistas esperan que los consejeros del CNE atiendan su reclamo y den una solución al adeudo que los mantiene en crisis económica.