Firma alerta retrasos en auditoría de sistemas electorales del CNE

La empresa auditora alertó que la falta de claridad del ente electoral impide acceder a datos clave de proveedores y obstaculiza la revisión técnica

Los sistemas de Biometría y el de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) serán utilizados en las elecciones generales.

Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

La firma auditora CGTS Corp alertó al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los retrasos en la ejecución de la auditoría externa a los sistemas de Biometría, Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), Divulgación y Escrutinio, que serán utilizados en las próximas elecciones generales.

En una comunicación dirigida al pleno de consejeros, la empresa señaló que la indefinición del mecanismo de trabajo solicitado por el organismo electoral ha impedido el acceso a planes y datos esenciales de los proveedores, lo que obstaculiza la revisión técnica de los sistemas.

La firma recordó que los pliegos de condiciones y contratos ya establecen los mecanismos de trabajo y los estándares internacionales aplicables, entre ellos los planes de auditoría, las pruebas técnicas y la participación de personal especializado.

No obstante, CGTS Corp indicó que aún no ha recibido información clave ni la designación del miembro de la comisión de seguimiento, situación que ha retrasado la verificación de los procesos y la posibilidad de emitir resultados confiables.

CGTS Corp instó al CNE a tomar medidas inmediatas para permitir el avance de la auditoría.

A pesar de las dificultades, la empresa instó al CNE a tomar decisiones urgentes que permitan el acceso a los insumos requeridos y avanzar de manera eficiente con la auditoría.

CGTS Corp reafirmó que su labor se sustenta en principios de ética, independencia y estándares internacionales, con el objetivo de garantizar resultados veraces y confiables que fortalezcan la transparencia del proceso electoral.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
