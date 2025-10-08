Firma alerta retrasos en auditoría de sistemas electorales del CNE

Tegucigalpa, Honduras

La firma auditora CGTS Corp alertó al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los retrasos en la ejecución de la auditoría externa a los sistemas de Biometría, Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), Divulgación y Escrutinio, que serán utilizados en las próximas elecciones generales. En una comunicación dirigida al pleno de consejeros, la empresa señaló que la indefinición del mecanismo de trabajo solicitado por el organismo electoral ha impedido el acceso a planes y datos esenciales de los proveedores, lo que obstaculiza la revisión técnica de los sistemas.

La firma recordó que los pliegos de condiciones y contratos ya establecen los mecanismos de trabajo y los estándares internacionales aplicables, entre ellos los planes de auditoría, las pruebas técnicas y la participación de personal especializado. No obstante, CGTS Corp indicó que aún no ha recibido información clave ni la designación del miembro de la comisión de seguimiento, situación que ha retrasado la verificación de los procesos y la posibilidad de emitir resultados confiables.