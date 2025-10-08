Conferencia Episcopal invita a la población a ejercer el voto en las próximas elecciones

Tegucigalpa, Honduras.

Durante su Asamblea Plenaria, celebrada en el marco del Jubileo de la Esperanza y de cara a la Santa Misión Nacional 2026, los obispos compartieron un mensaje pastoral dirigido “a todas las personas de buena voluntad”, destacando la necesidad de fortalecer la democracia y la convivencia ciudadana.

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) exhortaron este miércoles a la población hondureña a ejercer el sufragio en las próximas elecciones generales , guiados por los valores del amor, la unidad y el servicio .

“Constatamos que en Honduras nos une la Patria que amamos, una historia común y, sobre todo, la fe en Jesucristo. Sin embargo, también nos separan grandes desequilibrios, la corrupción, la violencia y la pobreza. Eso no lo quiere Dios, ni lo aceptamos nosotros”, expresaron los obispos en un comunicado oficial.

Los miembros de la CEH invitaron a la ciudadanía a construir un país más justo y solidario mediante la participación activa y responsable en el proceso electoral del próximo 30 de noviembre.

“El amor, la unidad y el servicio deben inspirarnos al momento de ejercer el derecho al voto. No se trata de votar por costumbre o por emociones momentáneas, sino de analizar, contrastar y decidir con responsabilidad, pensando en el futuro del país”, enfatiza el comunicado episcopal.

Asimismo, la Conferencia Episcopal exhortó a respetar los resultados oficiales que se proclamen tras las elecciones, como expresión legítima de la voluntad popular.

"Estos valores profundos de amor a Honduras, unidad y servicio nos deben inspirar al momento de ejercer el derecho al voto el próximo 30 de noviembre. Por este motivo, hacemos un llamado a la población a involucrarse, conocer a profundidad las propuestas de los candidatos y partidos, y salir a votar conscientemente. Así construiremos una democracia sólida, plural y representativa", agregó el comunicado.