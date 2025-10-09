Lluvias intensas este jueves en varias regiones del país

San Pedro Sula, Honduras.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) advirtió este jueves sobre la presencia de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en varios sectores del territorio nacional, producto de la influencia de una vaguada en superficie combinada con convergencia de vientos y humedad procedente del mar Caribe y el océano Pacífico.

De acuerdo con el informe meteorológico, las precipitaciones serán débiles a moderadas, aunque ocasionalmente fuertes, principalmente en las zonas occidental, sur, suroccidental, central y norte del país. En el resto de las regiones se prevén lluvias aisladas.

“¡Prevenir es vivir!”, recordó COPECO en su comunicado oficial, al tiempo que instó a la población a tomar todas las medidas de precaución ante posibles desbordamientos, deslaves o inundaciones.

La institución recomendó no cruzar ríos crecidos, mantenerse atentos al nivel de las quebradas y evacuar de inmediato si existe peligro. En caso de emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse al 911 para recibir asistencia.

Los oleajes se mantendrán de uno a tres pies en el litoral Caribe, mientras que en el Golfo de Fonseca se esperan alturas de dos a cuatro pies, condiciones que podrían variar con la intensidad del viento.

Las temperaturas para este jueves se mantendrán cálidas y variables en todo el país, según el informe emitido por Copeco.

En la región norte, Atlántida y Colón registrarán máximas de 31 grados celsius y mínimas de 26, mientras que en Cortés se espera una máxima de 30 y una mínima de 24 grados. En el litoral insular, Islas de la Bahía presentará condiciones similares, con temperaturas entre 31 y 26 grados.

En el centro del país, los termómetros oscilarán entre valores moderados. Comayagua alcanzará una máxima de 30 grados y mínima de 20, Francisco Morazán y El Paraíso presentarán temperaturas máximas de 26 y mínimas de 18, mientras que La Paz registrará entre 30 y 20 grados.

En el occidente, el ambiente será más fresco. Copán tendrá una máxima de 28 y mínima de 20 grados, al igual que Lempira, mientras que Ocotepeque registrará 26 como máxima y 20 como mínima. En zonas más altas, como Intibucá, se esperan las temperaturas más bajas del país, con 21 grados de máxima y 16 de mínima.

En la zona sur, Choluteca y Valle serán los departamentos más calurosos, con máximas de 32 grados y mínimas de 24. Hacia el oriente, Olancho presentará una máxima de 31 y una mínima de 22 grados, mientras que en el extremo oriental, Gracias a Dios alcanzará 31 grados de máxima y 26 de mínima. Finalmente, en el norte interior, Santa Bárbara registrará una máxima de 32 y mínima de 22, y Yoro rondará entre 31 y 20 grados celsius.

COPECO reiteró su llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar rumores o mensajes falsos que puedan generar confusión.