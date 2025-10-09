  1. Inicio
Lluvias intensas este jueves en varias regiones del país

Copeco advirtió sobre tormentas eléctricas y acumulados de lluvia en el occidente, sur, centro y norte del país

Mientras se prevén lluvias en la zona occidental del país, en el sur se mantendrán condiciones mayormente secas.

 Fotografía de archivo
San Pedro Sula, Honduras.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) advirtió este jueves sobre la presencia de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en varios sectores del territorio nacional, producto de la influencia de una vaguada en superficie combinada con convergencia de vientos y humedad procedente del mar Caribe y el océano Pacífico.

De acuerdo con el informe meteorológico, las precipitaciones serán débiles a moderadas, aunque ocasionalmente fuertes, principalmente en las zonas occidental, sur, suroccidental, central y norte del país. En el resto de las regiones se prevén lluvias aisladas.

“¡Prevenir es vivir!”, recordó COPECO en su comunicado oficial, al tiempo que instó a la población a tomar todas las medidas de precaución ante posibles desbordamientos, deslaves o inundaciones.

La institución recomendó no cruzar ríos crecidos, mantenerse atentos al nivel de las quebradas y evacuar de inmediato si existe peligro. En caso de emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse al 911 para recibir asistencia.

Los oleajes se mantendrán de uno a tres pies en el litoral Caribe, mientras que en el Golfo de Fonseca se esperan alturas de dos a cuatro pies, condiciones que podrían variar con la intensidad del viento.

Las temperaturas para este jueves se mantendrán cálidas y variables en todo el país, según el informe emitido por Copeco.

En la región norte, Atlántida y Colón registrarán máximas de 31 grados celsius y mínimas de 26, mientras que en Cortés se espera una máxima de 30 y una mínima de 24 grados. En el litoral insular, Islas de la Bahía presentará condiciones similares, con temperaturas entre 31 y 26 grados.

En el centro del país, los termómetros oscilarán entre valores moderados. Comayagua alcanzará una máxima de 30 grados y mínima de 20, Francisco Morazán y El Paraíso presentarán temperaturas máximas de 26 y mínimas de 18, mientras que La Paz registrará entre 30 y 20 grados.

En el occidente, el ambiente será más fresco. Copán tendrá una máxima de 28 y mínima de 20 grados, al igual que Lempira, mientras que Ocotepeque registrará 26 como máxima y 20 como mínima. En zonas más altas, como Intibucá, se esperan las temperaturas más bajas del país, con 21 grados de máxima y 16 de mínima.

En la zona sur, Choluteca y Valle serán los departamentos más calurosos, con máximas de 32 grados y mínimas de 24. Hacia el oriente, Olancho presentará una máxima de 31 y una mínima de 22 grados, mientras que en el extremo oriental, Gracias a Dios alcanzará 31 grados de máxima y 26 de mínima. Finalmente, en el norte interior, Santa Bárbara registrará una máxima de 32 y mínima de 22, y Yoro rondará entre 31 y 20 grados celsius.

COPECO reiteró su llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar rumores o mensajes falsos que puedan generar confusión.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

