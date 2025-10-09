Policía promete justicia por el asesinato del ambientalista Juan López

​​Tegucigalpa.

El director de la Policía Nacional de Honduras, general Juan Manuel Aguilar, afirmó este miércoles que "todos los responsables", incluidos los intelectuales, del asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024, "van a ser llevados ante la justicia". "El caso se está investigando, está en poder del órgano jurisdiccional del Estado, y créame, lo traemos a colación porque nos han reclamado mucho por este caso, pero este caso será resuelto en su totalidad y todos los responsables van a ser llevados ante la justicia", dijo Aguilar en declaraciones a la prensa.

Aguilar y el secretario hondureño de Seguridad, Gustavo Sánchez, comparecieron ante medios de comunicación para referirse a algunos logros que, según ellos, se han alcanzado en el presente año en lo que respecta a la reducción de la violencia criminal en el país centroamericano que, desde diciembre de 2022, permanece en estado de excepción parcial para frenar la violencia.

Sobre el caso del ambientalista Juan López, quien tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y era concejal de la Alcaldía de Tocoa, departamento de Colón en el Caribe de Honduras, donde fue asesinado, Aguilar señaló que "todavía siguen las investigaciones y estamos pendientes para llegar a los autores intelectuales" del crimen.

Capturados

Hasta ahora solamente han sido capturados tres hombres acusados de ser los autores materiales del homicidio de López, quien además era predicador de la palabra en Tocoa.