Amplían delitos a acusados por el asesinato del ambientalista Juan López

San Pedro Sula, Honduras

Los encausados son Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, acusados por los delitos de asesinato y asociación para delinquir, en perjuicio de la víctima y de los derechos fundamentales de la sociedad hondureña.

El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción resolvió en audiencia preliminar abrir juicio oral y público contra tres hombres señalados en la muerte violenta del ambientalista y exregidor municipal Juan Antonio López , ocurrida el 14 de septiembre de 2024.

Con la resolución judicial, el expediente será remitido al Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional, con sede en Tegucigalpa, donde se determinará la situación jurídica de los acusados. Las partes procesales fueron emplazadas y tendrán un mes de plazo para complementar las diligencias investigativas.

Durante la audiencia, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida formalizó la acusación, respaldada por acusadores privados en representación de la familia del ambientalista y del Comité de Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa.

En contraste, los defensores de Juárez Torres y Cruz Munguía solicitaron el sobreseimiento definitivo de sus clientes, mientras que la defensa de Guardado Alvarenga pidió un procedimiento abreviado y más tiempo para presentar reconsideración, solicitud que fue declarada sin lugar.

Juan Antonio López, activista ambiental, regidor de Tocoa y coordinador del Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), fue asesinado el 14 de septiembre de 2024 mientras estaba dentro de su vehículo, saliendo de una iglesia. Pese a contar con medidas cautelares otorgadas por la CIDH, fue atacado con balas que terminaron con su vida casi de inmediato.