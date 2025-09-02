Condenan a “Chuy” y “Mono”: así asesinaron a tres hombres en Tocoa

Tocoa

La noche del 10 de septiembre de 2023, tres hombres fueron asesinados con armas de fuego en Tocoa. Las víctimas fueron identificadas como Daniel Sánchez Laínez, Celso Sánchez Guevara y Selvin Ariel Guillén Hernández, detalla el reporte del Ministerio Público.

Dos de los cuerpos fueron hallados en la parte trasera del estadio municipal Francisco Martínez Durón, con múltiples impactos de bala. El tercero, Selvin Ariel, fue encontrado en la colonia El Antigual, tras haber intentado escapar de sus verdugos.

De acuerdo a las investigaciones, aquella noche sangrienta, Selvin Ariel había salido en motocicleta para recoger a Celso Sánchez en su casa. Momentos después, regresó a advertirle a Daniel Sánchez que su hijo estaba siendo secuestrado. Ambos acudieron al lugar señalado, sin imaginar que allí los esperaban Jesús Kennedy Juárez Rodríguez, alias “Chuy”, y Jorge José Martínez Chavarría, alias “Mono”, quienes estaban armados, ocultos en la oscuridad.

Mientras recargaban sus armas, Selvin Ariel intentó huir; corrió hasta el barrio El Triunfo, donde se refugió en la iglesia pentecostés Dios de Paz. Sin embargo, los agresores lo alcanzaron y lo asesinaron dentro del templo.

Posterior al hecho sangriento, el Ministerio Público coordinó cinco allanamientos que concluyeron con la captura de los responsables. La audiencia de imputado se celebró el 26 de septiembre de 2023, y desde entonces ambos permanecieron bajo detención judicial.

Después de la sentencia condenatoria, Juárez Rodríguez y Martínez Chavarría podrían recibir penas que oscilan entre 20 y 30 años de prisión por cada una de las víctimas, acumulando hasta 90 años de reclusión.

Con este fallo, la Fiscalía reafirma su compromiso en la persecución de delitos de alto impacto y en la defensa de la justicia para las familias que aún lloran a sus seres queridos.