Capturan a joven acusado de quitarle la vida a su tía en Olancho

Olancho, Honduras

Una tragedia sacudió a la comunidad de El Ocotillal, en el municipio de Patuca, Olancho, donde una mujer fue asesinada por su propio sobrino dentro de su negocio. La víctima fue identificada como Rosa Dalila Cárcamo, de 48 años, quien murió de manera inmediata tras recibir varias puñaladas en el interior de su pulpería.

Según las primeras indagaciones, el joven habría llegado al lugar con la intención de robarle dinero, pero en medio del forcejeo la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales. Después de cometer el crimen, el agresor intentó darse a la fuga; sin embargo, pobladores lograron retenerlo y dar aviso a las autoridades. Gracias al estado de excepción vigente, la Policía Nacional desplegó un operativo de allanamiento que culminó con su captura en menos de tres horas.