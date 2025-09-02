  1. Inicio
Capturan a joven acusado de quitarle la vida a su tía en Olancho

El joven habría llegado al lugar con la intención de robarle dinero a su tía, pero en medio del forcejeo la atacó con un cuchillo.

El joven fue detenido tres horas después del crimen luego que vecinos alertaron a la Policía.
Olancho, Honduras

Una tragedia sacudió a la comunidad de El Ocotillal, en el municipio de Patuca, Olancho, donde una mujer fue asesinada por su propio sobrino dentro de su negocio.

La víctima fue identificada como Rosa Dalila Cárcamo, de 48 años, quien murió de manera inmediata tras recibir varias puñaladas en el interior de su pulpería.

Según las primeras indagaciones, el joven habría llegado al lugar con la intención de robarle dinero, pero en medio del forcejeo la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales.

Después de cometer el crimen, el agresor intentó darse a la fuga; sin embargo, pobladores lograron retenerlo y dar aviso a las autoridades.

Gracias al estado de excepción vigente, la Policía Nacional desplegó un operativo de allanamiento que culminó con su captura en menos de tres horas.

Al momento de su detención, se le decomisó un cuchillo con manchas de sangre, el cual será analizado por peritos forenses para confirmar su participación en el hecho.

Vecinos de la comunidad relataron que el detenido trató de huir desesperadamente, pero no logró escapar de la vigilancia de la población.

El caso sigue bajo investigación para esclarecer los motivos que llevaron al joven a cometer el crimen contra su tía. La víctima deja en la orfandad a una hija.

