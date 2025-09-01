Capturan a comerciante acusado de planear actos terroristas durante marcha de Libre en SPS

San Pedro Sula, Honduras

Equipos de la Unidad Nacional Anti-Secuestro ​​​​​​de la Policía Nacional de Honduras ejecutaron hoy la captura de Gerardo Enrique Galeano Hernández, comerciante y administrador de empresas, originario de San Pedro Sula, acusado de actos preparatorios punibles para cometer asociación terrorista.

Según las autoridades, Galeano Hernández, de 54 años y residente en la colonia Campisa, junto a otras personas, planeaba ejecutar asesinatos contra altos funcionarios durante la realización de una marcha de un grupo determinado, con el objetivo de generar terror y pánico entre la población.

La orden de captura fue emitida el 29 de agosto de 2025 por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción bajo el expediente 0801-2025-375.

Galeano Hernández, quien se encuentra casado, fue detenido de manera inmediata y será puesto a disposición del Juzgado correspondiente, donde se le ejercerá la acción penal por los delitos que se le imputan.