Caen "El Tumbado" y "Paniki", presuntos miembros de la MS-13 en Cofradía, Cortés

San Pedro Sula, Honduras

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) logró la captura de dos presuntos integrantes de la mara MS-13 en la colonia La Fortaleza, sector Cofradía, zona norte de Honduras

Los detenidos responden a los alias de “El Chile/Tumbado” (22), supuesto gatillero, y “Paniki” (19), señalado como ranflero de la estructura criminal.