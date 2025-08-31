Caen "El Tumbado" y "Paniki", presuntos miembros de la MS-13 en Cofradía, Cortés

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) logró la captura de dos presuntos integrantes de la mara MS-13 en la colonia La Fortaleza, sector Cofradía, zona norte de Honduras
Los detenidos responden a los alias de “El Chile/Tumbado” (22), supuesto gatillero, y “Paniki” (19), señalado como ranflero de la estructura criminal.
Según investigaciones, ambos estarían vinculados a múltiples hechos violentos registrados en la zona norte del país.
Durante el operativo, las autoridades incautaron un arma de fuego, munición de calibres 40 mm y 5.56, además de una considerable cantidad de droga: 550 bolsas con supuesta cocaína, 289 envoltorios de crack y 200 de marihuana listas para su distribución. Asimismo, se decomisó una motocicleta y varios teléfonos celulares.
De acuerdo con la Dipampco, los capturados operaban como distribuidores de drogas y coordinadores de actividades ilícitas en diferentes colonias del sector, generando zozobra en la población. El hallazgo de la droga confirmaría el rol que desempeñaban dentro de la organización.