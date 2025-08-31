  1. Inicio
  2. · Sucesos

Caen "El Tumbado" y "Paniki", presuntos miembros de la MS-13 en Cofradía, Cortés

Según investigaciones, tanto "El Tumbado" como "Paniki" estarían vinculados a múltiples hechos violentos registrados en la zona norte del país.

Caen El Tumbado y Paniki, presuntos miembros de la MS-13 en Cofradía, Cortés

Momento de la captura de los supuestos miembros de la MS-13 alias de “El Chile/Tumbado” (22), supuesto gatillero, y “Paniki” (19) ranflero de la estructura criminal.

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) logró la captura de dos presuntos integrantes de la mara MS-13 en la colonia La Fortaleza, sector Cofradía, zona norte de Honduras

Los detenidos responden a los alias de “El Chile/Tumbado” (22), supuesto gatillero, y “Paniki” (19), señalado como ranflero de la estructura criminal.

Caen tres cabecillas de la 18 acusados de extorsionar médicos en SPS

Según investigaciones, ambos estarían vinculados a múltiples hechos violentos registrados en la zona norte del país.

Durante el operativo, las autoridades incautaron un arma de fuego, munición de calibres 40 mm y 5.56, además de una considerable cantidad de droga: 550 bolsas con supuesta cocaína, 289 envoltorios de crack y 200 de marihuana listas para su distribución. Asimismo, se decomisó una motocicleta y varios teléfonos celulares.

Caen El Tumbado y Paniki, presuntos miembros de la MS-13 en Cofradía, Cortés
(Foto: Cortesía)


De acuerdo con la Dipampco, los capturados operaban como distribuidores de drogas y coordinadores de actividades ilícitas en diferentes colonias del sector, generando zozobra en la población. El hallazgo de la droga confirmaría el rol que desempeñaban dentro de la organización.


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias