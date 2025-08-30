Caen tres cabecillas de la 18 acusados de extorsionar médicos en SPS

San Pedro Sula, Cortés.

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) lograron este sábado la detención de cuatro miembros activos de la Pandilla 18 en San Pedro Sula, Cortés. Los detenidos fueron identificados como Jairo Daniel Josué Hernández Bonilla, de 32 años, alias "James"; Tony Blair Dubón López, de 22 años, alias "El Chele"; y Ángela Walesca Flores Navarro, de 26 años, alias "La Aventada". También, fue capturado un menor de 17 años conocido con el alias de "Joche".

Jairo Hernández es considerado “Soldado” dentro de la estructura, con el rol de coordinador de cabecillas de sector y responsable de ordenar cobros de extorsión durante al menos 15 años. Su historial delictivo incluye detenciones desde el 2021 por los delitos de extorsión y asociación para delinquir.

Además, Jairo fue arrestado en Estados Unidos el 7 de septiembre de 2017 por asalto agravado con arma, portación ilegal de arma y agresión agravada contra un miembro de su familia.

Tony Dubón tiene cinco años de pertenecer a la estructura criminal y ostenta el rango de "Hommie". No obstante, Ángela Flores acumula ocho años en la pandilla y ya había sido arrestada el 17 de agosto de 2021 por extorsión y asociación para delinquir. El menor, alias "Joche", se habría integrado a la Pandilla 18 desde hace cuatro años.