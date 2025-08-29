Así fue la captura de los padres acusados de abusar de su hija en Bosques de Jucutuma

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) arrestó este viernes a una pareja de esposos por presuntamente abusar de su hija, de 14 años, en la residencial Bosques de Jucutuma, San Pedro Sula, Cortés.
El padre fue identificado como David Alberto Muñoz Borjas, de 40 años, originario de San Pedro Sula. Acusado como el principal autor intelectual de los delitos imputados.
Asimismo, la madre fue reconocida como Karen Yolany Torres Rodríguez, de 35 años.
Según el informe preliminar, la menor fue abusada por su padre desde que tenía apenas cuatro años. Al cumplir los diez, los abusos se volvieron continuos y, cuando tenía trece, su hermano mayor también se sumó a los abusos.
La orden de captura, emitida el 22 de agosto por el Juzgado de Letras Penal, permitió la detención de los sospechosos, de 35 y 40 años, en la residencial Bosques de Jucutuma.
De acuerdo con el informe preliminar, la madre fue obligada por su esposo a someter a su hija y a obligarla a presenciar actos de intimidad conyugal. Ambos padres fueron acusados de violación calificada agravada continuada y exhibicionismo continuado.
Los padres fueron capturados por funcionarios de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).