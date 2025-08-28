Ocho allanamientos en San Pedro Sula; buscan indicios por la muerte de estudiantes del Intae

San Pedro Sula, Cortés.

Elementos policiales realizaron este jueves ocho allanamientos en la colonia Reparto Lempira, sector Pradera y zonas aledañas en San Pedro Sula. Según información preliminar, las autoridades ejecutan la búsqueda de los presuntos responsables del asesinato de dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae) en la zona norte. Durante los operativos, las autoridades decomisaron una motocicleta, que según la información brindada, pertenecía a Brayan José Núñez Pineda, de 17 años, una de las víctimas, así como cuatro teléfonos celulares. Las acciones policiales continúan en desarrollo mientras buscan indicios que ayuden a esclarecer el doble crimen y capturar a los responsables.

Avance en la investigación

De acuerdo con un informe policial, siete integrantes de la Pandilla Barrio 18, que operan en la colonia La Pradera, han sido plenamente identificados como autores materiales e intelectuales del crimen. Las pesquisas señalaron que los jóvenes fueron confundidos con miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), lo que llevó a los atacantes a planificar el asesinato. Según la investigación, los implicados actuaron de manera coordinada: algunos alertaron sobre la presencia de las víctimas en una "zona prohibida", otros ejecutaron los disparos y un grupo se encargó de abandonar los cuerpos.

Los estudiantes que perdieron la vida

Las víctimas, Brayan Josué Núñez Pineda y Luis Eduardo Cardona Miranda, fueron interceptadas junto a un tercer estudiante, identificado como Adonys Mejía, cuando se dirigían a la casa de un compañero para realizar tareas escolares. El grupo habría cruzado una “frontera peligrosa” controlada por la estructura criminal.