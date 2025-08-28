  1. Inicio
Ocho allanamientos en San Pedro Sula; buscan indicios por la muerte de estudiantes del Intae

Brayan Josué Núñez Pineda y Luis Eduardo Cardona Miranda fueron ultimados el pasado 26 de julio por pandilleros.

Colonia Reparto Lempira, sector Pradera y zonas aledañas en San Pedro Sula.

 Foto: redes sociales
San Pedro Sula, Cortés.

Elementos policiales realizaron este jueves ocho allanamientos en la colonia Reparto Lempira, sector Pradera y zonas aledañas en San Pedro Sula.

Según información preliminar, las autoridades ejecutan la búsqueda de los presuntos responsables del asesinato de dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae) en la zona norte.

Durante los operativos, las autoridades decomisaron una motocicleta, que según la información brindada, pertenecía a Brayan José Núñez Pineda, de 17 años, una de las víctimas, así como cuatro teléfonos celulares.

Las acciones policiales continúan en desarrollo mientras buscan indicios que ayuden a esclarecer el doble crimen y capturar a los responsables.

Consternación tras hallazgo de alumnos del Intae golpeados y abandonados en un basurero

Avance en la investigación

De acuerdo con un informe policial, siete integrantes de la Pandilla Barrio 18, que operan en la colonia La Pradera, han sido plenamente identificados como autores materiales e intelectuales del crimen.

Las pesquisas señalaron que los jóvenes fueron confundidos con miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), lo que llevó a los atacantes a planificar el asesinato.

Según la investigación, los implicados actuaron de manera coordinada: algunos alertaron sobre la presencia de las víctimas en una “zona prohibida”, otros ejecutaron los disparos y un grupo se encargó de abandonar los cuerpos.

Los estudiantes que perdieron la vida

Las víctimas, Brayan Josué Núñez Pineda y Luis Eduardo Cardona Miranda, fueron interceptadas junto a un tercer estudiante, identificado como Adonys Mejía, cuando se dirigían a la casa de un compañero para realizar tareas escolares. El grupo habría cruzado una “frontera peligrosa” controlada por la estructura criminal.

Brayan Josué Núñez Pineda y Luis Eduardo Cardona Miranda, estudiantes asesinados en San Pedro Sula.

En un callejón oscuro, los tres fueron raptados y atacados a tiros. Mejía sobrevivió pese a recibir varios impactos de bala, mientras que los cuerpos de Núñez y Cardona fueron hallados días después cerca de un contenedor de basura.

Las autoridades esperan que, con las órdenes de captura en mano, el caso sea esclarecido próximamente.

llevado a los tribunales para que los responsables enfrenten la justicia.

