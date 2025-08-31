Tres jóvenes desaparecen en el sector Planeta tras desobedecer advertencia de grupo criminal

San Pedro Sula, Honduras

Los desaparecidos son identificados como Cristian Samuel Murillo (20), Cristian Alberto Isaula Hernández (18) y Luis Ezequiel Murillo Hernández (18), todos residentes en la colonia El Rosario, sector Planeta, donde fueron vistos por última vez.

La angustia embarga a una familia originaria de Yoro, luego de que tres jóvenes desaparecieran hace ya dos semanas en el sector Planeta de San Pedro Sula, sin que hasta el momento se tenga rastro de su paradero.

De acuerdo con versiones de familiares denunciantes, los muchachos habrían recibido una advertencia de parte de un grupo criminal que opera en la zona, quienes supuestamente les ordenaron abandonar la colonia y no volver a circular por el lugar.

Según los relatos, los tres jóvenes hicieron caso omiso a la advertencia, lo que habría generado su repentina desaparición. Desde entonces, sus familiares iniciaron la búsqueda y mantienen la esperanza de encontrarlos con vida.

La denuncia ya fue interpuesta ante las autoridades policiales, quienes investigan las circunstancias del hecho y manejan como principal hipótesis la posible participación de estructuras delictivas que ejercen control territorial en el sector.

Los familiares de Cristian Samuel, Cristian Alberto y Luis Ezequiel ruegan a las autoridades que intensifiquen los operativos de búsqueda y piden apoyo a la ciudadanía para aportar información que ayude a dar con su paradero. De conocer información, llamar al 911 de la Policía Nacional de Honduras.