Un rayo mata a una anciana y su nieto en Curarén, Francisco Morazán

Curarén, Francisco Morazán.

Una mujer de la tercera edad y un menor perdieron la vida anoche tras el impacto de un rayo en su vivienda en la aldea Apafierro, Curarén, Francisco Morazán.

Petronila García Arias y su nieto, identificado como José, estaban en la pequeña vivienda rural cuando una intensa tormenta eléctrica caía sobre la región.