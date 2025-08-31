Un rayo mata a una anciana y su nieto en Curarén, Francisco Morazán

Una mujer de la tercera edad y un menor perdieron la vida anoche tras el impacto de un rayo en su vivienda en la aldea Apafierro, Curarén, Francisco Morazán.
Petronila García Arias y su nieto, identificado como José, estaban en la pequeña vivienda rural cuando una intensa tormenta eléctrica caía sobre la región.
Un rayo impactó en un árbol a unos metros de la casa y causó la muerte de la abuela y su nieto de forma inmediata. Aunque vecinos llegaron al sitio instantes después, García y su nieto ya habían fallecido.
Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a la morgue de Tegucigalpa. Allí serán entregados a sus familiares.