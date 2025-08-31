Dos jóvenes mueren en colisión entre una moto y un bus

La tarde del sábado 30 de agosto, un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Adonay Fiallos y Yainer López, quienes se transportaban en motocicleta en la zona de El Portillo, límite entre los departamentos de Olancho y Colón.
De acuerdo con reportes preliminares de medios locales, los jóvenes colisionaron contra un bus de la ruta Trujillo–Juticalpa–Tegucigalpa. Hasta el momento no se han esclarecido las causas del impacto, pero se confirmó que ambos fallecieron de manera inmediata y que sus cuerpos quedaron a la orilla de la carretera.
Tras el siniestro, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron al lugar para iniciar las investigaciones y regular el tráfico vehicular en la zona. Las víctimas residían en la comunidad de Santa María del Carbón, en San Esteban, Olancho.
Las cifras oficiales del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) revelan que, entre el 1 de enero y el 27 de agosto de 2025, en Honduras se han registrado 12,181 accidentes viales, de los cuales más de 1,200 personas han perdido la vida, según la DNVT.
La institución ha recalcado que la mayoría de fallecidos son conductores de motocicletas, como ocurrió en este caso.