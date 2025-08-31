Dos jóvenes mueren en colisión entre una moto y un bus

Olancho.

La tarde del sábado 30 de agosto, un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Adonay Fiallos y Yainer López, quienes se transportaban en motocicleta en la zona de El Portillo, límite entre los departamentos de Olancho y Colón.

De acuerdo con reportes preliminares de medios locales, los jóvenes colisionaron contra un bus de la ruta Trujillo–Juticalpa–Tegucigalpa. Hasta el momento no se han esclarecido las causas del impacto, pero se confirmó que ambos fallecieron de manera inmediata y que sus cuerpos quedaron a la orilla de la carretera.