Bus con simpatizantes de Libre se incendia en carretera de Yoro

Yoro, Honduras.

Un bus que transportaba simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) se incendió la mañana de este sábado en plena carretera del departamento de Yoro. Los pasajeros viajaban desde la aldea Ayapa hacia San Pedro Sula. La unidad de transporte trasladaba a un grupo de militantes que se dirigían a la movilización convocada por la dirigencia de Libre en apoyo a la precandidata presidencial Rixi Moncada.

Según informes preliminares, el siniestro solo dejó daños materiales y no se registraron personas lesionadas. El incidente ocurrió mientras caravanas de distintas partes del país avanzaban hacia San Pedro Sula para sumarse a la marcha de Libre programada para hoy a la 1:00 de la tarde. Desde Tegucigalpa y otras ciudades, miles de simpatizantes han emprendido viaje hacia la zona norte, provocando fuertes congestionamientos viales en las principales carreteras. En San Pedro Sula, la concentración tendrá como punto de partida el centro comercial Megamall y culminará en la avenida Júnior, sobre la primera calle, tras un cambio de último momento confirmado por Manuel Zelaya Rosales, coordinador de Libre y expresidente de Honduras.